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Общество24 июня 2026 10:43

В Петербурге начнут штрафовать за ларьки на частной земле без согласования с 1 марта 2027 года

В Петербурге приняли закон о штрафах за ларьки на частной земле без согласования
Маргарита СУРИНА
Новый закон вводит строгий порядок для размещения НТО.

Новый закон вводит строгий порядок для размещения НТО.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем чтении новый закон, который регулирует размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Согласно новым правилам, с 1 марта 2027 года установка киосков и ларьков будет возможна только после включения в специальный план, утверждаемый городскими властями.

Новый закон вводит строгий порядок для размещения НТО на частных земельных участках в Петербурге. Теперь предприниматели должны будут получить соответствующее разрешение от городских властей, чтобы установить киоск или ларек.

- За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Юридические лица, не выполнившие требования, могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей, - уточнили на заседании.

После одобрения документ будет передан на подпись губернатору.

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