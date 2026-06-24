В Петербурге начнут штрафовать за ларьки на частной земле без согласования с 1 марта 2027 года

Новый закон вводит строгий порядок для размещения НТО.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем чтении новый закон, который регулирует размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Согласно новым правилам, с 1 марта 2027 года установка киосков и ларьков будет возможна только после включения в специальный план, утверждаемый городскими властями.

Новый закон вводит строгий порядок для размещения НТО на частных земельных участках в Петербурге. Теперь предприниматели должны будут получить соответствующее разрешение от городских властей, чтобы установить киоск или ларек.

- За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Юридические лица, не выполнившие требования, могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей, - уточнили на заседании.

После одобрения документ будет передан на подпись губернатору.

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