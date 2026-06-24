Стартовал автопробег «Города-герои – города Героев». Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

22 июня, в День памяти и скорби, стартовал автопробег «Города-герои – города Героев». Масштабный проект, инициированный Московской городской Думой при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, проходит с 2025 года. Его цель - сохранить память о подвиге городов-героев России и Беларуси, а также вдохновить новые поколения на служение Отечеству.

В этом году автопробег приурочен к 85-летию формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. С 22 июня по 3 июля участники проследуют тремя маршрутами — «Северным», «Западным» и «Южным». Планируется, что они охватят 11 городов-героев, 18 регионов России и 6 областей Беларуси.

- Мы обязаны помнить подвиг народных ополченцев. Именно им посвящён наш марафон. Ополченцы первыми проявили мужество и массовый героизм и внесли огромный вклад в Победу и в присвоение городам-героям этого высокого звания, - подчеркнул на старте автопробега председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

В этом году автопробег проходит под девизом «Дорогами народных ополченцев». Маршруты проложены через города и посёлки, связанные с историей добровольческих формирований. В каждой точке запланированы митинги, церемонии возложения цветов, встречи с участниками пробега, показы фильма о Московском народном ополчении и просветительские акции для молодёжи.

29 июня Северный маршрут автопробега пройдёт по территории Кировского района Ленинградской области. Участники посетят мемориал «Невский пятачок» - одно из самых трагических и героических мест Ленинградской битвы. Затем колонна направится в музей-панораму «Прорыв», где состоятся памятные мероприятия. В автопробеге участвуют Герои Советского Союза и России, ветераны специальной военной операции, представители общественных организаций, волонтёры, депутаты, журналисты и студенты-спасатели. Колонна передвигается на автомобилях марки «Москвич».Модератором встречи Героев России с молодёжью выступит депутат Государственной думы Светлана Журова.

-Важно не только помнить о тех, кто погиб, но и передавать эту память следующим поколениям! Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью Народной программы Партии «Единая Россия»», - отметила депутат.

Почетными гостями мероприятия станут председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, вице-губернатор Анна Данилюк, руководитель регионального исполкома Дмитрий Рытов, депутаты областного парламента и другие официальные лица.