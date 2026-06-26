Петербургские локальные бренды представят свои новинки на фестивале «Маркет Маркета»

Начало пути бренда: Анна в керамическом коворкинге

Одним из участников фестиваля станет петербургская студия керамики TOUCH BURO. Её основательница Анна Педдер рассказала, как хобби превратилось в полноценный бизнес и почему участие в таких событиях помогает небольшим брендам расти.

От хобби к собственной студии

Бренд TOUCH BURO появился более четырёх лет назад. Его основательница начала заниматься керамикой ещё во время учёбы в архитектурно-строительном университете, где получала профессию инженера-проектировщика.

После окончания ВУЗа Анна решила не идти по специальности и попробовать развивать своё дело. Всё начиналось с небольших партий изделий и работы в керамическом коворкинге. Крупных вложений не потребовалось: основными расходами стали материалы и эксперименты с формами.

Со временем увлечение превратилось в полноценный бренд, а с ним и собственная студия, спроектированная самой основательницей. Сегодня TOUCH BURO создаёт авторскую керамику для дома, основная аудитория которой — люди творческих профессий: дизайнеры интерьеров, специалисты из креативной индустрии и все, кто ценит качественные предметы для дома и предпочитает авторские вещи массовому производству.

Как прошёл фестиваль в прошлом году: атмосфера 2025

Для TOUCH BURO участие в «Маркете Маркета» в прошлом году стало первым знакомством с мероприятием. Как говорит Анна: «Решение присоединиться к событию было связано с желанием выйти на новую аудиторию и попробовать себя на площадке, ориентированной на товары для дома».

Ожидания оправдались. До этого команда TOUCH BURO уже участвовала во многих маркетах и фестивалях, но «Маркет Маркета» до сих пор остаётся самым успешным мероприятием для бренда по объёму продаж, новой аудитории и знакомств с покупателями.

Участие в первом фестивале «Маркет Маркета»

Многие посетители позже узнавали бренд на других событиях, подписывались на соцсети или рассказывали, что сохранили изделия TOUCH BURO в избранное на Яндекс Маркете.

2026 год: ожидания TOUCH BURO от «Маркет Маркета»

В этом году команда бренда вновь готовится к участию в фестивале и рассчитывает повторить прошлогодний успех. Для гостей бренд подготовит новые изделия и лимитированные позиции, созданные специально к мероприятию. Кроме того, команда рассчитывает снова встретиться с активной городской аудиторией, которая интересуется дизайном, интерьером и локальными проектами.

Лимитированные позиции бренда под фестиваль

По словам основательницы студии, важную роль играет не только коммерческий результат, но и возможность получить живую обратную связь от покупателей. В прошлом году на фестивале гости часто задавали вопросы, делились впечатлениями и рассказывали, какие изделия привлекали их внимание больше всего. Такие наблюдения помогли увидеть продукт с неожиданной стороны.

Например, в прошлом году одним из самых популярных товаров TOUCH BURO стал необычный подсвечник в форме большой прищепки. Несмотря на летний сезон, когда спрос на свечи невысокий, этот предмет вызвал наибольший интерес у гостей и был полностью распродан.

Подсвечник в виде прищепки

Для небольших проектов участие в подобных событиях — это не только продажи, но и возможность заявить о себе. Как говорит Анна: «Локальным брендам особенно важно получать доступ к новой аудитории. Часто у небольших проектов нет огромных маркетинговых бюджетов. Поэтому живое знакомство с покупателями становится самым эффективным способом продвижения. Фестиваль позволяет протестировать новые продукты, услышать мнение посетителей и лучше понять запросы аудитории».

СПРАВОЧНО

Ещё один важный эффект — возможность выйти за пределы привычного круга покупателей. Со временем многие бренды начинают участвовать в одних и тех же профильных событиях и сталкиваются с ограниченным ростом аудитории. Крупные городские фестивали помогают решить эту проблему и привлечь людей, которые раньше не были знакомы с проектом.

Для TOUCH BURO именно участие в «Маркете Маркета» стало поводом попробовать новый канал продаж. После фестиваля бренд вышел на Яндекс Маркет, что позволило расширить присутствие за пределами офлайн-мероприятий и собственного сообщества покупателей.

И в этом заключается одна из главных ценностей подобных мероприятий. Для локальных брендов они становятся не только площадкой для продаж на несколько дней, но и возможностью найти новую аудиторию, протестировать идеи и получить толчок для дальнейшего развития.

Сегодня локальные бренды всё чаще становятся частью городской культуры Санкт-Петербурга. За каждым проектом стоят реальные люди, идеи и уникальный взгляд на привычные вещи. Фестивали вроде «Маркета Маркета» помогают этим историям находить свою аудиторию, а горожанам — открывать новые имена и поддерживать местных производителей.

Реклама ООО "Яндекс Маркет" ИНН 7736207543 erid: 2W5zFGy3ETT