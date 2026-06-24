Второй этап ремонта на Невском проспекте стартует в Петербурге с 28 июня

Ремонт дороги от площади Восстания до Исполкомской улицы начнется 28 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 28 июня на Невском проспекте Петербурге стартует ремонт дороги от площади Восстания до Исполкомской улицы. Из-за дорожного ремонта этот участок проспекта будет недоступен для машин и общественного транспорта до 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В период ремонта будут изменены маршруты 14 транспортных средств: шести автобусов (№ 24, 27, 54, 65, 181, 191) и восьми троллейбусов (№ 1, 5, 7, 10, 11, 16, 22, 28). Троллейбусный маршрут № 5 будет закрыт полностью.

- Для минимизации неудобств для горожан транспорт будет перенаправлен на соседние улицы, такие как Исполкомская, Херсонская, 2-я Советская, Лиговский проспект, Гончарная, Полтавская, Миргородская и другие, - уточнили в пресс-службе комитета.

Для автобусов № 24, 27, 65 и 191 будут организованы временные остановки на Полтавской улице и 2-й Советской улице.

Движение по участку Невского проспекта будет восстановлено 7 июля после завершения первого этапа работ.

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