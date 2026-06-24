«Пускай посоревнуется со мной»: Никита Кологривый заявил, что ИИ не заменит его

Никита Кологривый готов к битве с ИИ за роли в кино. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Никита Кологривый заявил, что не боится, что искусственный интеллект отберет работу у артистов. Такое заявление он сделал, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026).

- Пускай любой созданный персонаж со мной посоревнуется в кадре, - сказал артист. - Вот создайте кого хотите, вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что-то сделать. Как говорил мой мастер Сергей Голомазов: «В театре и в искусстве было все, Никита, кроме тебя!». Только человек и артист может принести сокровенную мысль.

При этом актер признался, что пользуется ИИ-помощниками, например, просит пересказать краткое содержание сценариев, которые ему присылают. А еще артист вполушутку признался, что был бы не против, если бы за него какие-то роли исполнил его цифровой двойник.

- Только пусть сначала деньги заплатят!

Тема связи искусства и права обсуждалась на юридическом форуме. Как отметил писатель Александр Цыпкин, писатели и сценаристы, а также контролирующие органы сейчас оказались в сложной ситуации, так как им нужно найти баланс между контролем и творчеством.

- Представьте себе сюжет: родители уезжают гедонистически развлекаться. Их ребенок вынужден жить в заброшенном доме, общаться только с животными. Постепенно он сходит с ума, начинает с ними разговаривать. А это мультфильм «Простоквашино», - заметил Цыпкин. - Можно ли написать условный донос на мультфильм «Простоквашино»? И у Минкульта не будет выхода. Его нужно будет убирать с проката. Здравый смысл сейчас в приоритете, потому что с правовой точки зрения к практически любому произведению искусства можно предъявить какие-то требования. Невозможно написать о победе добра над злом, не показав зло, а показывание зла попадает под нарушение. У нас не хватает расширенного дискурса между креативным кластером, законодателями и исполнительной властью, чтобы мы все приняли разумные решения.

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