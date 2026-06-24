На Невском проспекте идет активный ремонт фасадов исторических зданий

В Петербурге продолжается ремонт фасадов домов. Фото: Смольный

На Невском проспекте заканчивается восстановление 41 маскарона львов, украшающих фасад Дома Чаплина. Этот традиционный для Петербурга элемент декора – неотъемлемая часть архитектурной композиции одного из самых оживленных отрезков главной городской магистрали. Здание обновляется в рамках городской программы капитального ремонта фасадов и кровель Невского проспекта.

Фасад дома Чаплина украшают 41 маскарон львов. Фото: Смольный

Этот адрес включен в губернаторскую программу сохранения 255 многоквартирных домов-памятников. Программа реализуется Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников совместно с Жилищным комитетом. Всего в нее включено 94 объекта культурного наследия на Невском проспекте, из них 91 – многоквартирный дом-памятник. На десяти зданиях с наиболее сложным архитектурным декором реставрация проходит непосредственно по программе КГИОП. Такой подход позволяет сосредоточить усилия профессионалов на самых ответственных участках, где требуется особое мастерство и глубокое знание архитектурных стилей.

Губернаторская программа сохранения включает 255 многоквартирных домов-памятников. Фото: Смольный

Александр Беглов отметил:

– Сохранение исторического наследия – один из десяти приоритетов развития нашего города. Мы проводим комплексную реставрацию достопримечательностей и исторических зданий. Каждый восстановленный объект позволяет нам сохранить для потомков уникальный Петербург.

В городе продолжается восстановление и других знаковых объектов. В Фонтанном доме, где жила Анна Ахматова, после реставрации открылась знаменитая лестница. На фасаде дома Иванова на Невском проспекте будут тщательно воссозданы элементы декора и уникальные деревянные ворота. А на территории бывших казарм лейб-гвардии Московского полка на Фонтанке после передачи зданий городу вновь звучит музыка – там стартует первый культурный фестиваль. Событие стало символом возвращения исторического пространства горожанам.

Масштабное обновление исторического центра решает задачи сразу трех национальных проектов: «Культура», «Туризм» и «Жилье и городская среда». Реставрация ключевых магистралей способствует росту туристической привлекательности Северной столицы, сохранению ее культурного наследия и формированию комфортной городской среды для самих петербуржцев. Невский проспект – не просто транспортная артерия, а живой музей под открытым небом, и забота о его ансамбле имеет значение далеко за пределами города.

Высокий уровень программы уже признан на федеральном уровне. В 2024 году проект сохранения многоквартирных жилых домов Санкт-Петербурга был удостоен Золотого диплома фестиваля «Архитектурное наследие» в номинации «Проекты научной реставрации образцов архитектурного и ландшафтного наследия» всероссийского конкурса «Культурное наследие регионов России». Эта награда – свидетельство того, что петербургский опыт задает профессиональные ориентиры для всей страны.

Дому Дернова вернут исторический облик. Фото: Смольный

За всеми этими достижениями стоит кропотливый ежедневный труд. Мастера обращаются к архивным документам, иконографическим материалам и историческим образцам, чтобы вернуть зданиям подлинный облик. Каждая утраченная деталь восстанавливается в точном соответствии с оригиналом. Именно в этом и заключается главный принцип научной реставрации, позволяющий сохранить неповторимую архитектуру Петербурга для будущих поколений.

Реставрация – процесс технически сложный и неизбежно связанный с определенными неудобствами. При производстве работ невозможно полностью избежать пыльных и шумных процессов. К подрядным организациям предъявляют строгие требования по соблюдению регионального законодательства о тишине, и их исполнение контролируется.