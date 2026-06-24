«Моя дочь знала про Вавилон и Египет, но не отличала Петра и Екатерину»: Симоньян призвала ввести обязательный ЕГЭ по истории

Маргарита Симоньян призвала учить историю. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единый госэкзамен по истории должен быть обязательным для всех школьников. Об этом, выступая на петербургском юридическом форуме, заявила журналистка Маргарита Симоньян. Она выступила спикером в сессии под названием «Амнезия Европы», на которой обсуждались вопросы исторической памяти.

- Я бы сказала «память отшибло». Причем не только у Европы, а у всего цивилизованного мира, - заявила Симоньян. - Причем с каждым годом все безнадежнее. Когда в Японии проводят опросы и спрашивают, кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, часть людей говорит «не знаю», а часть – советский союз. Это сильно!

По мнению журналистки, сохранению исторической памяти в России мог бы способствовать обязательный экзамен по истории для школьников.

- Уничтожение памяти разрушительнее, чем все Хиросимы и Нагасаки. Людям лень учить историю, - сказала Симоньян. - Мне совершенно не понятно, почему в 11-м классе не сдают ЕГЭ по истории. Почему он не обязательный. Не понимаю, почему все выпускники школ должны отличать логарифмы от интегралов, но не должны отличать Петра Первого от Екатерины Второй. Именно история делает народ народом. Почему у нас историю преподают с 5 класса. В первом классе дети поют, рисуют, учат английский язык. При этом с 5 класса у нас история преподается с Шумера и Акада. У меня дочь в пятом классе знала про Вавилон и Египет, но тоже не знала, чем отличается Петр от Екатерины, пока я не объяснила.

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