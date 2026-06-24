В усадьбе Рериха прозвучит знаменитый балет Стравинского

Михаил Голиков выступит с оркестром 4 июля. Фото: пресс-служба Симфонического оркестра Ленинградской области.

Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением Михаила Голикова при участии балетной труппы филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга представит балет Игоря Стравинского «Весна священная» - произведение, ставшее одной из важнейших вех в истории музыки XX века. Концертсостоится 4 июля и пройдёт в формате openair, он будет посвящён 115-летию создания либретто легендарного балета, изменившего представление о музыкальном театре своего времени. Вход свободный.

«Весна священная» и сегодня сохраняет ту внутреннюю силу, которая более века назад потрясла публику. В этом произведении соединяются древний ритуал, мощная энергия оркестра, почти первобытная ритмика и удивительно точное ощущение природы как живой стихии. Музыка Стравинского, впервые прозвучавшая в 1913 году в Париже и вызвавшая скандал, до сих пор остаётся одним из самых ярких и новаторских сочинений в истории мирового искусства. Особое значение этому исполнению придаёт пространство Извары- место, связанное с именем Николая Рериха, одного из создателей либретто балета.

- Мне кажется важным, что жители и гости Ленинградской области могут услышать такие произведения именно в местах, где история, культура и окружающее пространство становятся частью общего художественного замысла. В этом и заключается особая ценность подобных проектов, - отмечает дирижёр Михаил Голиков.

Концерт в формате openair позволит зрителям не только насладиться музыкой в исполнении профессионального оркестра, но и почувствовать атмосферу усадебного парка, где природа становится естественной декорацией. «Весна священная» в Изваре - это возможность услышать великое произведение в пространстве, где особенно остро ощущаются его масштаб, энергия и связь с русской культурой начала XX века.