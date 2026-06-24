Москвичка побила мировой рекорд британки на ультрамарафоне в Выборге. Фото: личная страница ВКонтакте

Мировым рекордом закончился ультрамарафон Backyard Ultra в Выборгском районе Ленобласти – 49-летняя москвичка Вера Чекалина пробежала ровно четыре дня в гонке на выбывание. 96 часов, 643,2 километра практически без отдыха и сна. По правилам, это гонка на выбывание. Каждый круг составляет 6,7 км, на его «прохождение» дается ровно один час. Если справился раньше – можешь прикорнуть, сбегать в туалет или пополнить силы, покрепившись чем-нибудь вкусным и тонизирующим. Вере помогала команда единомышленников.

Финишировала она практически без сил и со слезами на глазах, но от удовлетворения. После пересечения черты отключила трекер на своих часах и смогла сказать пару слов.

- Нет, у меня не несколько жизней, она одна, но очень длинная. Спасибо друзья! Теперь моя жизнь не делится на 10-15 минут (отдыха. – Прим.ред.). Я свободна!

Бывали в жизни Веры и такие удивительные забеги! Фото: личная страница ВКонтакте

- Это исторический момент! - поделились радостью организаторы тяжелейшего марафона. – На юбилейном, пятом старте Biotropika только что произошло важнейшее событие для всего мирового бэкъярда: Вера Чекалина побила действующий женский мировой рекорд, который составлял 95 кругов и принадлежал британке Саре Перри!

Теперь в соцсетях Веру называют не иначе как железной леди. Известно, что она родилась в Хабаровске, но с недавнего времени живет в Москве. Женщина начала бегать не вчера – она мастер спорта по легкой атлетике. Именно ей принадлежал предыдущий рекорд России среди женщин в дисциплине Backyard Ultra – это 64 круга, которые спортсменка пробежала в сентябре 2025 года в Татарстане.

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