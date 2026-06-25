«Несмотря на переменчивость, будет тепло»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 25 июня

25 июня в Петербурге ожидается переменчивая погода. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

25 июня в Петербурге ожидается переменчивая погода. Город окажется под влиянием тыловой части циклона, который вращается над северо-востоком европейской части России. Это может привести к кратковременным осадкам в виде небольших дождей. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. По словам синоптика, несмотря на это, поступление холодного воздуха прекратится, и температура начнет подниматься.

- Воздух прогреется до +19…+21 °C, что создаст вполне комфортные условия для прогулок и других активностей на свежем воздухе. В Ленинградской области температура будет колебаться в пределах +17…+22 °C, - рассказал Леус.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 760 мм рт. ст., что близко к норме.

Ночью температура опустится до +12…+14 °C, а днем поднимется до +20…+22 °C.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max