Сезон сбора урожая жимолости стартовал в Ленобласти

Уже собрано 1150 кило жимолости, хотя планировали тонну. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

В хозяйстве «Брод» Лужского района стартовал сбор урожая жимолости. Это одна из первых ягод, которая поспевает в наших северных краях. Богатая витаминами и полезными микроэлементами, жимолость не только радует вкусом, но и вносит свой вклад в здоровое питание. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На полях вместе со взрослыми трудятся школьники из агрокласса Скребловской школы. Для них это не просто практика, а возможность дополнить учебные занятия реальным опытом работы на земле.

Дети из агрокласса помогают собирать урожай, учатся работать на земле и продолжают семейные традиции. В будущем им гарантировано льготное поступление в вузы и возможность работать в родном селе на знакомом хозяйстве.

- Сегодня профильные классы открываются в большинстве сельских школ, где есть крупные хозяйства. Это часть нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен на воспитание кадров для агропромышленного комплекса с детства, - рассказал Дрозденко.

Уже собрано 1150 кило жимолости, хотя планировали тонну. Урожай превзошел ожидания, и, по словам специалистов, может достичь двух тонн. Ягоду отправляют в магазины.

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