Проблемы тазового дна: причины появления, симптомы и методы лечения

Недержание мочи, болевые ощущения в промежности, трудности с опорожнением прямой кишки - вот наиболее распространенные жалобы при заболеваниях органов тазового дна.
В основе этих состояний лежит не эстетическая проблема, а нарушения функций органов. Например, формирование цистоцеле или ректоцеле, обусловленные опущением стенок влагалища.
При подобных проблемах требуется участие врачей разных специальностей. В «Немецкой семейной клинике» такими случаями занимаются совместно оперирующие врач-гинеколог Владимир Александрович Якунин и врач-колопроктолог Елена Николаевна Якунина.
Чаще всего, первое проявление проблемы происходит после родов, которые становятся пусковым механизмом развития нарушения. Физическая работа, силовые нагрузки, интенсивный спорт, хронический кашель повышают внутрибрюшное давление и усугубляют ситуацию.
Поводы для обращения к врачу чаще всего звучат похоже:
– Ощущение давления на промежность, выпячивания в области влагалища.
– Подтекание мочи при смехе, кашле или физической активности.
– Затруднение при опорожнении кишечника.
– Ощущение постоянно открытого влагалища.
– Боль во время полового акта.
Анатомически зона тазового дна устроена так, что изменения затрагивают сразу несколько систем и органов. При изолированном вмешательстве часть симптомов может остаться, поэтому важно работать с проблемой в комплексе.
Коррекция требует совместной работы врачей разных специальностей. Именно мультидисциплинарный подход позволяет полностью устранить причину нарушений, а не только внешние проявления.
В «Немецкой семейной клинике» выполняются:
– Слинговые операции при недержании мочи.
– Передняя и задняя пластика влагалища.
– Леваторопластика и сфинктеролеваторопластика.
– Устранение дефектов промежности.
– Закрытие ректовагинальных свищей.
– Сочетанные операции.
– Вмешательства с использованием лапароскопических методик.
– Влагалищная гистерэктомия.
Хирургическое лечение показано не в каждом случае. На ранних стадиях применяются другие методы коррекции.
«Например, при первой стадии ректоцеле операция может не дать ожидаемого результата. Есть определенные показания, и степень выраженности должна быть достаточной — как правило, это вторая или третья стадия», — поясняет Владимир Александрович Якунин.
Операция проводится под наркозом, ее продолжительность зависит от объема вмешательства. Обычно Пациент находится в стационаре 1–2 дня. Восстановление занимает 6–8 недель и включает контрольные визиты к врачу. План лечения определяется индивидуально после консультации и обследования.
В «Немецкой семейной клинике» реконструктивно-пластические операции при нарушениях функций тазового дна выполняются совместно врачом-гинекологом Якуниным Владимиром Александровичем и врачом-колопроктологом Якуниной Еленой Николаевной, которые проводят такие операции с 2014 года.
Владимир Александрович и Елена Николаевна выполнили несколько сотен подобных оперативных вмешательств у пациентов из разных регионов России.
Даже в старшем возрасте многие люди ведут активный образ жизни, занимаются спортом и не готовы мириться с ограничениями, которые вызывают подобные нарушения. В таких ситуациях правильно подобранное лечение позволяет восстановить привычный уровень активности и вернуть уверенность в повседневной жизни.
«Сегодня все больше внимания уделяется качеству жизни, возможности сохранять активность и комфорт в любом возрасте. Своевременное хирургическое лечение помогает этого достичь», — отмечает Якунина Елена Николаевна.
При нарушениях функций тазового дна важно не откладывать обращение к врачу, потому что в ряде случаев требуется именно хирургическая коррекция. Определить план лечения и подобрать оптимальный вариант можно только после очной консультации специалиста и обследования.
Узнать подробности и записаться на консультацию можно на сайте «Немецкой семейной клиники».
В 2025 году «Немецкая семейная клиника» стала лауреатом премий «Доктор Питер» в номинациях «Лучшая многопрофильная клиника» и «Детские клиники» и сервиса «НаПоправку» в номинации «Лучшие клиники Санкт-Петербурга».
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