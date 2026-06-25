Проблемы тазового дна: причины появления, симптомы и методы лечения. Фото: magnific.com.

Недержание мочи, болевые ощущения в промежности, трудности с опорожнением прямой кишки - вот наиболее распространенные жалобы при заболеваниях органов тазового дна.

В основе этих состояний лежит не эстетическая проблема, а нарушения функций органов. Например, формирование цистоцеле или ректоцеле, обусловленные опущением стенок влагалища.

При подобных проблемах требуется участие врачей разных специальностей. В «Немецкой семейной клинике» такими случаями занимаются совместно оперирующие врач-гинеколог Владимир Александрович Якунин и врач-колопроктолог Елена Николаевна Якунина.

Елена Николаевна Якунина, врач-колопроктолог. Фото: «Немецкая семейная клиника».

Факторы развития и симптомы нарушений тазового дна

Чаще всего, первое проявление проблемы происходит после родов, которые становятся пусковым механизмом развития нарушения. Физическая работа, силовые нагрузки, интенсивный спорт, хронический кашель повышают внутрибрюшное давление и усугубляют ситуацию.

Поводы для обращения к врачу чаще всего звучат похоже:

– Ощущение давления на промежность, выпячивания в области влагалища.

– Подтекание мочи при смехе, кашле или физической активности.

– Затруднение при опорожнении кишечника.

– Ощущение постоянно открытого влагалища.

– Боль во время полового акта.

Комплексное лечение и виды операций

Анатомически зона тазового дна устроена так, что изменения затрагивают сразу несколько систем и органов. При изолированном вмешательстве часть симптомов может остаться, поэтому важно работать с проблемой в комплексе.

Коррекция требует совместной работы врачей разных специальностей. Именно мультидисциплинарный подход позволяет полностью устранить причину нарушений, а не только внешние проявления.

В «Немецкой семейной клинике» выполняются:

– Слинговые операции при недержании мочи.

– Передняя и задняя пластика влагалища.

– Леваторопластика и сфинктеролеваторопластика.

– Устранение дефектов промежности.

– Закрытие ректовагинальных свищей.

– Сочетанные операции.

– Вмешательства с использованием лапароскопических методик.

– Влагалищная гистерэктомия.

Когда требуется операция и как проходит лечение

Хирургическое лечение показано не в каждом случае. На ранних стадиях применяются другие методы коррекции.

«Например, при первой стадии ректоцеле операция может не дать ожидаемого результата. Есть определенные показания, и степень выраженности должна быть достаточной — как правило, это вторая или третья стадия», — поясняет Владимир Александрович Якунин.

Операция проводится под наркозом, ее продолжительность зависит от объема вмешательства. Обычно Пациент находится в стационаре 1–2 дня. Восстановление занимает 6–8 недель и включает контрольные визиты к врачу. План лечения определяется индивидуально после консультации и обследования.

Владимир Александрович Якунин, оперирующие врач-гинеколог. Фото: «Немецкая семейная клиника».

Опыт клиники и результаты

В «Немецкой семейной клинике» реконструктивно-пластические операции при нарушениях функций тазового дна выполняются совместно врачом-гинекологом Якуниным Владимиром Александровичем и врачом-колопроктологом Якуниной Еленой Николаевной, которые проводят такие операции с 2014 года.

Владимир Александрович и Елена Николаевна выполнили несколько сотен подобных оперативных вмешательств у пациентов из разных регионов России.

Даже в старшем возрасте многие люди ведут активный образ жизни, занимаются спортом и не готовы мириться с ограничениями, которые вызывают подобные нарушения. В таких ситуациях правильно подобранное лечение позволяет восстановить привычный уровень активности и вернуть уверенность в повседневной жизни.

«Сегодня все больше внимания уделяется качеству жизни, возможности сохранять активность и комфорт в любом возрасте. Своевременное хирургическое лечение помогает этого достичь», — отмечает Якунина Елена Николаевна.

При нарушениях функций тазового дна важно не откладывать обращение к врачу, потому что в ряде случаев требуется именно хирургическая коррекция. Определить план лечения и подобрать оптимальный вариант можно только после очной консультации специалиста и обследования.

Узнать подробности и записаться на консультацию можно на сайте «Немецкой семейной клиники».

Награды «Немецкой семейной клиники»

В 2025 году «Немецкая семейная клиника» стала лауреатом премий «Доктор Питер» в номинациях «Лучшая многопрофильная клиника» и «Детские клиники» и сервиса «НаПоправку» в номинации «Лучшие клиники Санкт-Петербурга».

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