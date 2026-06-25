Метро и автобусы Петербурга будут работать всю ночь на «Алые паруса»

Наземный транспорт также будет доступен для пассажиров. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 27 на 28 июня жители и гости Петербурга смогут воспользоваться услугами общественного транспорта в позднее время. Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, метро будет работать круглосуточно, а поезда будут следовать с интервалом до 10 минут.

- Наземный транспорт также будет доступен для пассажиров. Троллейбусы № 23 и № 46, а также автобусы № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239 и 263 будут курсировать каждые 30 минут по заранее установленным маршрутам, - уточнили в пресс-службе Комитета.

Это решение принято для обеспечения удобства горожан и гостей города в ночное время. Однако жителей просят заранее планировать свои маршруты, так как в зависимости от дорожной ситуации возможны дополнительные ограничения движения.

Схемы маршрутов общественного транспорта доступны для ознакомления на официальных ресурсах комитета по транспорту.

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