В Петербурге почтили память героев в День памяти и скорби. Фото: МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

22 июня вся страна вспоминает одну из самых трагических дат в своей истории - день начала Великой Отечественной войны. Для Петербурга и Ленинградской области эта дата особенно значима: блокада, тяжелейшие сражения на подступах к городу, сотни тысяч погибших. Спустя 85 лет память о тех событиях остаётся живой, и каждый год в День памяти и скорби проходят торжественно-траурные церемонии.

В этом году траурные мероприятия начались ещё затемно. В 4 часа утра во Всеволожске состоялась церемония возложения цветов на Румболовском братском воинском захоронении. Это место - одно из многих в регионе, где покоятся защитники Ленинграда. Сюда, как и на другие мемориалы, приходят люди, чтобы почтить память павших. В церемонии принял участие председатель Всеволожского отделения общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Василий Тегза.

У мемориала «Разорванное кольцо» на Ладожском озере - символе Дороги жизни, спасшей сотни тысяч ленинградцев, - также прошло памятное мероприятие. Активисты и жители возложили цветы к подножию монумента, напоминая о том, какую цену заплатил город за своё выживание. Участие в мероприятии принял представитель движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Сергей Панин.

В Тихвине вечером 21 июня зажглись свечи — акция «Свеча памяти» прошла у мемориалов и в центре города. Сотни людей пришли, чтобы зажечь огонь в память о павших, среди них - активист движения Надежда Шадричева.

Главная церемония в Петербурге состоялась на Пискарёвском мемориальном кладбище. Именно сюда, к монументу «Мать-Родина», каждый год приходят тысячи горожан, чтобы возложить цветы и вспомнить тех, кто не вернулся с войны. В 12:15 по московскому времени прозвучала Всероссийская минута молчания, в ней приняли участие активисты движения во главе с представителем МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Вячеславом Ивановым.

Память о войне почтили не только в России, но и за её пределами. В Брестской крепости - ещё одном символе стойкости, который принял первый удар 22 июня 1941 года, - тоже прошла траурная церемония. Представители из Петербурга присоединились к ней, чтобы вместе с белорусами отдать дань уважения героям.

СПРАВКА

Межрегиональное общественное патриотическое движение (МОПД) «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» – общественное движение, созданное в Санкт-Петербурге в 2016 году. Цели организации – восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины, выявление источников героизма и силы духа народа, передача их новым поколениям россиян.