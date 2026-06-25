Южная широтная магистраль - один из десяти приоритетных проектов Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Строительные работы по конструкциям трех путепроводов Южной широтной магистрали почти завершились, степень их готовности достигла 95 процентов. Специалисты начали гидроизоляцию плит проезжей части, ведется подготовка к покраске металлических элементов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Общая готовность дублера КАД на юге города составляет 67 процентов. Планируется, что до конца сентября будет завершена укладка нижнего слоя покрытия на всём протяжении трассы и путепроводов, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Параллельно проводятся работы по благоустройству прилегающих территорий и установке шумозащитных экранов, которые протянутся на 4 километра.

Общая готовность дублера КАД на юге города составляет 67 процентов. Фото: gov.spb.ru

Специалисты АО «ВАД» также занимаются прокладкой инженерных сетей, установкой систем наружного освещения и дождевой канализации. Ведется установка дорожных знаков и разметки для обеспечения безопасности движения.

- Южная широтная магистраль - один из десяти приоритетных проектов Петербурга в рамках программы «Удобный общественный транспорт». Новая дорога будет иметь от 4 до 6 полос движения, тротуары и велодорожки. Её общая протяжённость составит более 7 километров, - добавил губернатор.

В Пушкинском районе магистраль соединит Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу с Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, что снизит транзитные потоки через Пушкин и Павловск. Два путепровода через железнодорожные пути помогут избежать многолетних пробок.

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