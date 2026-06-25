Эрмитаж сократит время работы 27 июня из-за «Алых парусов»

Центр «Старая Деревня» и Музей фарфорового завода продолжат работать в обычном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эрмитаж будет работать по сокращенному графику из-за подготовки к празднику «Алые паруса». 27 июня Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова закроются для посетителей в 16:00, а кассы - на час раньше. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Эрмитаж». Доступ к Зимнему дворцу Петра I будет ограничен: там пройдут всего две экскурсии - в 12:00 и 12:30, и посетить их смогут только организованные группы.

- Вход и выход из музея 27 июня будут организованы через главные ворота, Комендантский подъезд и Шуваловский проезд. Проход на набережную будет возможен только до 14:00. В Главный штаб можно будет попасть как через арочный вход, так и со стороны набережной Мойки, - рассказали в пресс-службе музея.

Реставрационный центр «Старая Деревня» и Музей фарфорового завода продолжат работать в обычном режиме.

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