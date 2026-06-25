«Есть опасность потери контроля над искусственным сверхразумом»: Глава Конституционного суда назвал новые вызовы в сфере права

Валерий Зорькин предупредил об опасности потери контроля над "искусственным сверхразумом". Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Право может стать единственным препятствием на пути мирового зла. Такую мысль высказал председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, прочитавший лекцию на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026). По его словам, человечество на каждом этапе своего развития получает психологические травмы, последствия которых могут сказаться даже спустя тысячелетия. Не исключением будет и переход в цифровую эру.

- Технологический симбиоз даруют безмерные возможности, буквально во всех областях деятельности, и одновременно это риск захвата ментальной сферой, угроза фактически полной утраты того, что мы именуем индивидуальность, это может привести к гигантской, превышающую былые расовые и классовые неравенства, дифференциации на биотехнологической почве, - описал риски ближайшего будущего Зорькин. - Наконец, есть опасность окончательной потери контроля над искусственным сверхразумом.

По мнению председателя КС, сейчас религия и мораль теряют свою сдерживающее значение с точки зрения баланса добра и зла в мире. Основной опорой остается право.

- Нам нужно заглянуть в самые глубины нашего социального бытия: здесь, в темных водах коллективного бессознательного, пребывает как раз тайна беззакония, - рассуждает Зорькин. – Это почти метафизическая уязвимость, заложенная в самой природе социума. Постоянная готовность соскользнуть в хаос, когда ослабевает скрепы. В православном богословии катехон (в переводе с греческого – удерживающий. - Прим.ред.) нередко отождествляется с Россией. Духовную миссию видели в том, чтобы быть всемирно удерживающим, защищающим мир от прихода антихриста. Недавно эта тема актуализировалась и вошла в политический дискурс, после серии нашумевших выступлений Питера Тиля, основателя комплекса «Палантир», занимающийся сбором и анализом для военных и спецслужб, который неожиданно связал наступление прихода антихриста с ограничением научно технического прогресса. Якобы, ограничивают прогресс, и поэтому приходит антихрист. Он - представитель крайнего в своей бездуховности технократического мышления. Думаю, что единственным претендентом на роль силы удерживающей от наступления мирового зла, в том числе, связанного с технологической дегуманизацией человека, к чему призывает Тиль, может быть лишь правовой закон, и никакой другой.

Напомним, в Петербурге проходит международный юридический форум, который собрал более 5 тысяч специалистов в области права из 80 стран мира.

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