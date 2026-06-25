Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2026 10:25

«Есть опасность потери контроля над искусственным сверхразумом»: Глава Конституционного суда назвал новые вызовы в сфере права

Валерий Зорькин на ПМЮФ-2026 заявил об опасности потери контроля над ИИ
Александр ДЫБИН
Валерий Зорькин предупредил об опасности потери контроля над "искусственным сверхразумом".

Валерий Зорькин предупредил об опасности потери контроля над "искусственным сверхразумом".

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Право может стать единственным препятствием на пути мирового зла. Такую мысль высказал председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, прочитавший лекцию на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026). По его словам, человечество на каждом этапе своего развития получает психологические травмы, последствия которых могут сказаться даже спустя тысячелетия. Не исключением будет и переход в цифровую эру.

- Технологический симбиоз даруют безмерные возможности, буквально во всех областях деятельности, и одновременно это риск захвата ментальной сферой, угроза фактически полной утраты того, что мы именуем индивидуальность, это может привести к гигантской, превышающую былые расовые и классовые неравенства, дифференциации на биотехнологической почве, - описал риски ближайшего будущего Зорькин. - Наконец, есть опасность окончательной потери контроля над искусственным сверхразумом.

По мнению председателя КС, сейчас религия и мораль теряют свою сдерживающее значение с точки зрения баланса добра и зла в мире. Основной опорой остается право.

- Нам нужно заглянуть в самые глубины нашего социального бытия: здесь, в темных водах коллективного бессознательного, пребывает как раз тайна беззакония, - рассуждает Зорькин. – Это почти метафизическая уязвимость, заложенная в самой природе социума. Постоянная готовность соскользнуть в хаос, когда ослабевает скрепы. В православном богословии катехон (в переводе с греческого – удерживающий. - Прим.ред.) нередко отождествляется с Россией. Духовную миссию видели в том, чтобы быть всемирно удерживающим, защищающим мир от прихода антихриста. Недавно эта тема актуализировалась и вошла в политический дискурс, после серии нашумевших выступлений Питера Тиля, основателя комплекса «Палантир», занимающийся сбором и анализом для военных и спецслужб, который неожиданно связал наступление прихода антихриста с ограничением научно технического прогресса. Якобы, ограничивают прогресс, и поэтому приходит антихрист. Он - представитель крайнего в своей бездуховности технократического мышления. Думаю, что единственным претендентом на роль силы удерживающей от наступления мирового зла, в том числе, связанного с технологической дегуманизацией человека, к чему призывает Тиль, может быть лишь правовой закон, и никакой другой.

Напомним, в Петербурге проходит международный юридический форум, который собрал более 5 тысяч специалистов в области права из 80 стран мира.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max