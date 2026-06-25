В Петербурге стартовал медиамарафон к 90-летию детского журнала

Юрий Гальцев - участник медиамарафона. Фото: пресс-служба «Петербургского дневника».

В Санкт-Петербурге начался медиамарафон, приуроченный к 90-летию детского журнала «Костер». В рамках марафона известные петербуржцы — актеры, писатели, журналисты — прочитают стихи и прозу, которые публиковались в «Костре» в годы войны.

Первыми участниками стали фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, заслуженный артист России Юрий Гальцев и главный редактор журнала Николай Харлампиев. Они прочитали стихотворение Александра Гитовича «Ленинград» из блокадного номера «Костра» (№ 3–4, 1942).

Олег Гаркуша прочитает стихи и прозу, которые публиковались в «Костре» в годы войны. Фото: пресс-служба «Петербургского дневника».

Журнал «Костер» был основан Самуилом Маршаком в 1936 году. В разные годы с ним сотрудничали выдающиеся авторы отечественной литературы — Корней Чуковский, Виталий Бианки, Евгений Шварц, Николай Тихонов, Ольга Берггольц, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и другие. В годы блокады «Костер» был единственным детским журналом, который не замолчал в осажденном Ленинграде. В редакции работали всего три человека. «Костер» на санях доставляли в Дом радио, где его озвучивали, — так журнал оставался для детей голосом надежды и поддержки.

- В этом году мы отмечаем 90-летие «Костра», журнала, который десятилетиями объединял семьи. Именно поэтому наш долг — сберечь эти традиции, придав им современное звучание. Проект «Костер — голос Победы» — лучшее подтверждение того, что журнал продолжает жить и развиваться, оставаясь важной частью жизни уже новых поколений, — отметил издатель журнала «Костер», руководитель штаба регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов.

Записи чтений будут публиковать несколько раз в месяц в социальных сетях журнала «Костер» и газеты «Петербургский дневник». Завершится марафон 8 сентября аудиоспектаклем, который воспроизведут через городскую систему распределенного звука на улицах Петербурга. Спектакль станет хроникой военного времени, отражая роль детской литературы в сохранении человеческого достоинства и веры в Победу.

Организаторы проекта — редакция журнала «Костер» при поддержке движения «Бессмертный полк России» и редакция газеты «Петербургский дневник».