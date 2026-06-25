Молодые медийщики освоили секреты создания тревел-контента

В Калининградской области завершилась образовательная сессия Всероссийского молодежного форума «ШУМ». Фото: пресс-служба телеканала «ТНТ».

В Калининградской области завершилась образовательная сессия Всероссийского молодежного форума «ШУМ», где начинающие специалисты медиаиндустрии получили уникальную возможность перенять опыт у федеральных экспертов. Главной темой встреч стало создание качественного контента о путешествиях и развитие внутреннего туризма через современные цифровые форматы.

Ключевым событием для участников программы «ШУМ.Города» стал закрытый показ выпуска тревел-проекта о Калининграде и Набережных Челнах. Молодежь увидела серию до телевизионной премьеры, после чего состоялся откровенный разговор с креативным продюсером шоу «Кто куда» и «Утро.ТНТ» Романом Щербиной. Будущие медиаменеджеры узнали, как строится работа над съемками, как искать уникальных героев и необычные локации, а главное, как через развлекательный жанр доносить до зрителя культурные коды и традиции разных регионов.

Специалисты разобрали запросы молодых журналистов и блогеров, дали рекомендации. Фото: пресс-служба телеканала «ТНТ».

Однако обучение не ограничилось теоретическими лекциями. Для участников провели серию индивидуальных консультаций эксперты из Санкт-Петербурга. Специалисты детально разобрали профессиональные запросы молодых журналистов и блогеров, дали конкретные рекомендации по развитию навыков и построению карьеры в динамично меняющейся среде.

Особый интерес вызвала защита медиапроектов, разработанных участниками за время форума. Молодежь представила концепции по продвижению медиаинициатив, посвящённых развитию малых городов, внутреннему туризму, краеведению, сохранению исторического наследия и популяризации территорий через современные цифровые форматы. Все эти инициативы имеют практическую пользу: они готовы к внедрению в работу региональных команд и общественных организаций для повышения туристической узнаваемости территорий.