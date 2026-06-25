«Мы все еще пара»: Девушку звезды «Содержанок» Ильи Деля, ударившую его ножом, освободили от наказания

Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за удар ножом возлюбленного. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любовная драма с поножовщиной между актерами Ильей Делем и Александрой Дроздовой закончилась хэппи-эндом. Суд освободил от наказания артистку за нападение на своего бойфренда. Причина – в примирении сторон. Напомним, страсти в паре накалились до предела в ночь на 12 апреля. Тогда Деля с ножевым ранением в животе срочно увезли на машине реанимации из квартиры в центре Петербурга, где Дроздова жила со своим ребенком от первого брака. Тогда, как утверждала Александра, Илья напился и кидался на нее. С ее слов с первых судов, она взяла нож, чтобы защитить ребенка.

Знакомые пары рассказывали редакции, что у них очень страстная любовь, которая могла сопровождаться ссорами. Фото: личные страницы актеров в соцсетях

Дель, придя в себя в больнице, выдвигал иную точку зрения. Он не хотел, чтобы его любимую вообще судили (изначально Александру задержали и отправили под домашний арест по статье за умышленное причинение тяжкого вреда. – Прим.ред.). Александре грозило до 10 лет колонии, на избрании меры пресечения она рыдала – казалось, что всем планам на карьеру и личную жизнь пришел конец.

- Это был несчастный случай, - заверил корреспондента «КП-Петербург» Дель, но не стал вдаваться в подробности. – Домашний арест для Саши был слишком суровой мерой. Однако, по моему мнению, история про ребенка, которую твердит ее защита, - совершенно лживая. Ребенок не принимал участие в этой ссоре.

В суде Александра была очень эмоциональной и плакала. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вскоре Дроздовой смягчили меру, с нее сняли электронный браслет, и она снова смогла сниматься. Дело передали в суд, как вдруг Дель попал в новое ЧП – угодил в реанимацию после падения с высоты. Тогда худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан (супруга Михаила Боярского) пожаловалась в СМИ, что артист был в гостях у Дроздовой и якобы перебрал с алкоголем. Сам Дель позднее опроверг это в разговоре «КП-Петербург» и заявил, что получил травму на съемках: «Лариса Регинальдовна подставляет и меня, и театр. Она перепутал актера, рассуждая про пьянство». Вероятно, это послужило причиной того, что артист перешел из Ленсовета в театр имени Коммисаржевской.

В ходе суда выяснилось, что Дель действительно получил тяжкий вред здоровью и мог вообще не выжить, но прямого умысла Дроздовой на нанесение увечий партнеру не было. В итоге суд переквалифицировал действия Александры на первую часть статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и назначил ей 200 часов обязательных работ, но освободил ее от наказания в связи с примирением с пострадавшим. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дель простил Дроздову и назвал случившееся недоразумением. Фото: личные страницы актеров в соцсетях

- Понятен приговор суда? – спросил судья Дроздову.

- Нет.

- Что вам непонятно?

- Я не поняла…

- В связи с тем, что вы помирились с потерпевшим, вас освободили от наказания

- Спасибо!

«КП-Петербург» связалась с Ильей Делем после вынесения приговора. Его он одобрил:

- Все случилось так, как мы и хотели. Можно ли сказать, что мы с Сашей все еще пара? Да, можно.

Напомним, Александре Дроздовой 27 лет. Она известна по фильмам «Федя. Народный футболист» и сериалам «Стрим», «Хутор», «Шерлок в России» и «Последний министр». Илья Дель помимо работ в театре известен по ролям в «Короле и Шуте», «Пророке», «Содержанках» и «Мерзлой земле».

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