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25 июня 2026 12:39

«Мы все еще пара»: Девушку звезды «Содержанок» Ильи Деля, ударившую его ножом, освободили от наказания

Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за ранение ножом Ильи Деля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за удар ножом возлюбленного.

Актрису Александру Дроздову освободили от наказания за удар ножом возлюбленного.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любовная драма с поножовщиной между актерами Ильей Делем и Александрой Дроздовой закончилась хэппи-эндом. Суд освободил от наказания артистку за нападение на своего бойфренда. Причина – в примирении сторон. Напомним, страсти в паре накалились до предела в ночь на 12 апреля. Тогда Деля с ножевым ранением в животе срочно увезли на машине реанимации из квартиры в центре Петербурга, где Дроздова жила со своим ребенком от первого брака. Тогда, как утверждала Александра, Илья напился и кидался на нее. С ее слов с первых судов, она взяла нож, чтобы защитить ребенка.

Знакомые пары рассказывали редакции, что у них очень страстная любовь, которая могла сопровождаться ссорами. Фото: личные страницы актеров в соцсетях

Знакомые пары рассказывали редакции, что у них очень страстная любовь, которая могла сопровождаться ссорами. Фото: личные страницы актеров в соцсетях

Дель, придя в себя в больнице, выдвигал иную точку зрения. Он не хотел, чтобы его любимую вообще судили (изначально Александру задержали и отправили под домашний арест по статье за умышленное причинение тяжкого вреда. – Прим.ред.). Александре грозило до 10 лет колонии, на избрании меры пресечения она рыдала – казалось, что всем планам на карьеру и личную жизнь пришел конец.

- Это был несчастный случай, - заверил корреспондента «КП-Петербург» Дель, но не стал вдаваться в подробности. – Домашний арест для Саши был слишком суровой мерой. Однако, по моему мнению, история про ребенка, которую твердит ее защита, - совершенно лживая. Ребенок не принимал участие в этой ссоре.

В суде Александра была очень эмоциональной и плакала.

В суде Александра была очень эмоциональной и плакала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вскоре Дроздовой смягчили меру, с нее сняли электронный браслет, и она снова смогла сниматься. Дело передали в суд, как вдруг Дель попал в новое ЧП – угодил в реанимацию после падения с высоты. Тогда худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан (супруга Михаила Боярского) пожаловалась в СМИ, что артист был в гостях у Дроздовой и якобы перебрал с алкоголем. Сам Дель позднее опроверг это в разговоре «КП-Петербург» и заявил, что получил травму на съемках: «Лариса Регинальдовна подставляет и меня, и театр. Она перепутал актера, рассуждая про пьянство». Вероятно, это послужило причиной того, что артист перешел из Ленсовета в театр имени Коммисаржевской.

В ходе суда выяснилось, что Дель действительно получил тяжкий вред здоровью и мог вообще не выжить, но прямого умысла Дроздовой на нанесение увечий партнеру не было. В итоге суд переквалифицировал действия Александры на первую часть статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и назначил ей 200 часов обязательных работ, но освободил ее от наказания в связи с примирением с пострадавшим. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дель простил Дроздову и назвал случившееся недоразумением. Фото: личные страницы актеров в соцсетях

Дель простил Дроздову и назвал случившееся недоразумением. Фото: личные страницы актеров в соцсетях

- Понятен приговор суда? – спросил судья Дроздову.

- Нет.

- Что вам непонятно?

- Я не поняла…

- В связи с тем, что вы помирились с потерпевшим, вас освободили от наказания

- Спасибо!

«КП-Петербург» связалась с Ильей Делем после вынесения приговора. Его он одобрил:

- Все случилось так, как мы и хотели. Можно ли сказать, что мы с Сашей все еще пара? Да, можно.

Напомним, Александре Дроздовой 27 лет. Она известна по фильмам «Федя. Народный футболист» и сериалам «Стрим», «Хутор», «Шерлок в России» и «Последний министр». Илья Дель помимо работ в театре известен по ролям в «Короле и Шуте», «Пророке», «Содержанках» и «Мерзлой земле».

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