Россия закроет консульство Румынии в Петербурге в качестве ответной меры

В Петербурге закроют консульство Румынии. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел России приняло решение о закрытии консульского учреждения Румынии в Петербурге. Посла страны вызвали в Министерство иностранных дел, чтобы вручить ноту об объявлении генконсула «персоной нон грата» - иностранным гражданином, чье присутствие на своей территории считается нежелательным. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ 25 июня.

- Мера стала ответной реакцией на необоснованное, по мнению российской стороны, решение Бухареста отозвать согласие на работу Генерального консульства России в Констанце, - пояснили в пресс-службе министерства.

К слову, подобные действия между странами могут иметь различные последствия для дипломатических и консульских отношений.

Напомним, что дипломатические отношения между странами включают в себя не только сотрудничество в различных сферах, но и возможность принятия ответных мер в случае нарушения прав и интересов одной из сторон.

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