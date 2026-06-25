СберИнвестиции узнали, сколько петербуржцы готовы направлять в сбережения и инвестиции ежемесячно

Почти половина жителей Санкт-Петербурга продолжают регулярно откладывать деньги. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Наиболее востребованным инструментом остаются банковские вклады и накопительные счета: такой вариант выбрали 81% опрошенных. При этом каждый пятый (20%) житель Северной столицы инвестирует, а каждый десятый вкладывается в программу долгосрочных сбережений и полисы страхования жизни. Ещё 12% хранят деньги наличными. Это видно из исследования, проведённого СберСтрахованием жизни, СберНПФ и УК «Первая» — партнёрами СберИнвестиций.

Среди тех, кто копит и инвестирует, 12% признались, что интересуются темой инвестиций так же, как и в прошлом году, а 6% — больше. Каждый пятый инвестор (21%) относит себя к консервативному типу, а каждый десятый (9%) — к агрессивному. Однако, к возможным потерям при инвестировании готовы только 6% опрошенных. 52% признались, что не готовы рисковать, а 42% заявили, что оценивают потенциальные риски в зависимости от ситуации.

На сегодняшний день 46% жителей Санкт-Петербурга готовы направлять часть своих средств в инвестиционные и сберегательные инструменты. Из них 17% формируют накопления на горизонте 4-5 лет, 23% — ориентируются на срок 6-10 лет, 8% — на 10 лет.

Среди целей, на которые жители Санкт-Петербурга формируют сбережения, лидирует покупка недвижимости для себя или детей: этот вариант озвучили 23% опрошенных. Также в числе популярных приоритетов оказались приобретение автомобиля (21%) и получение образования (16%).По 8% петербуржцев откладывают на будущую пенсию и отпуск, 5% — на возможные расходы, связанные со здоровьем.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«По данным нашего исследования, в среднем в 2026 году россияне ждут от финансовых инструментов доходность 17,5% годовых. Хотя банковские вклады и остаются самым массовым инструментом, часть населения понимает, что нужно использовать инвестиционные и накопительные инструменты, чтобы сегодня получить такую доходность. Люди смотрят в сторону альтернативных решений —ценных бумаг, паевых фондов, а также программы долгосрочных сбережений и полисов накопительного страхования, которые позволяют зафиксировать доходность на долгий срок. Это говорит о постепенном переходе от модели “сохранить” к более осознанной стратегии — распределять средства между разными инструментами под конкретные цели».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Петербург — город с высокой финансовой культурой: жители Северной столицы привыкли заранее планировать крупные расходы и активно формируют накопления. В среднем петербуржцы готовы откладывать 24,4 тысячи рублей ежемесячно. Сбережения—не просто подушка безопасности, а инструмент для достижения долгосрочных целей и уверенности в завтрашнем дне. Для этого можно использовать различные инструменты, например, программу долгосрочных сбережений, полисы накопительного страхования жизни или облигации».

Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

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