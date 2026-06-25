Грозит до 25 лет колонии: Громкое дело актера «Улиц разбитых фонарей», снимавшего голых детей, передали в суд

Актеру Владимиру Колганову грозит до 25 лет колонии. Фото: личная страница ВКонтакте

Громкое дело актера «Улиц разбитых фонарей» Владимира Колганова передали в суд. Напомним, его обвиняют в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, с 2015 года звезда сериала публиковал на своей странице ВКонтакте и в Интернете фотографии голых детей, которым было от года до двух. Чьи это были дети - не уточняется.

- Колганова обвиняют в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографии, а также производстве и обороте материалов с порнографическими изображениями детей. Фигурант сидит в СИЗО на время следствия. Материалы уголовного дела передали судье, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Колганову грозит до 25 лет колонии. Вместе с ним обвиняют и его знакомого – 52-летнего бизнесмена Евгения Кириллова, ему вменили статью об использовании ребенка в целях изготовления порнографических материалов. Он может сесть на срок от 8 до 15 лет.

Родственники и друзья звезды сериала отказались комментировать его задержание. Известно, что у него двое детей, и он был женат.

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