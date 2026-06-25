Вице-губернатор Потехина: Из Крыма вывезли 257 петербургских детей

257 петербургских детей находились в Крыму на отдыхе, 99 из ни отдыхали в "Артеке" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию с возвращением детей из крымских лагерей подробно разобрали в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Вице-губернатор Ирина Потехина раскрыла точные цифры и объяснила, что делать родителям.

На момент приостановки детского отдыха в Крыму там находились 257 юных петербуржцев. Из них 99 – в «Артеке». Все они провели в лагере всего четыре дня, после чего детей организованно вывезли до Анапы, а оттуда – в Петербург. Дорогу оплатил город. Ранее «КП Петербург» писал, что отдых в лагерях Крыма будет закрыт для школьников до 1 сентября 2026 года.

Всего же в этом году на отдых в Крыму было запланировано чуть больше трех тысяч путевок. Основная часть – для детей-инвалидов и сопровождающих их родителей: примерно по полторы тысячи с каждой стороны. Сейчас все ребята уже находятся дома, а семьи, купившие путевки за свой счет, ждут возврата средств.

– Для тех, кто покупал коммерческие путевки, деньги должны вернуть практически сразу, – заявила Потехина.

Комитет по образованию города подтвердил: всем, кто получил сертификаты на путевки в крымские лагеря, их переоформят на другие организации отдыха по выбору родителей. С семьями льготных категорий ведется индивидуальная работа по замене места отдыха. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.

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