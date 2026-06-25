«Исторический рекорд»: Количество человек, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов, выросло в шесть раз в Петербурге

В Петербурге абсолютный рекорд по числу человек, получивших 100 баллов за ЕГЭ по математике. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Умники и умницы выпустились в этом году из школ, лицеев и гимназий в Петербурге. По словам вице-губернатора Северной столицы Ирины Потехиной, количество человек, сдавший ЕГЭ по математике на 100 баллов, за год выросло с 50 до 300 – прирост в шесть раз.

- Это фантастика, это абсолютный исторический рекорд, - заявила Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». – Почти половину из этого результата нам принесла математика. Пока что известны итоги семи единых госэкзаменов, это самые массовые ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание. Но уже сейчас можно констатировать тот факт, что таких баллов у нас еще не было.

Еще из интересного – больше 70 вчерашних школьников получили 200 баллов за два ЕГЭ. Есть и необычные сочетания: 100 баллов за химию и математику. Такой «синтез», например, требуют для поступления на молекулярное моделирование. 100-балльников может быть и больше, поскольку некоторые школьники пошли на пересдачу.

- И еще у нас почти 10 тысяч деток будут сдавать экзамены в резервные дни – если кто-то заболел или у него были объективные основания не прийти на экзамен в назначенную дату, в том числе это выпускники прошлых лет или ребята из колледжей. Интересно, что почти четверть детей пересдавали хотя бы один ЕГЭ в прошлом году в Петербурге. И 80 процентов из них улучшали результат. У нас таким образом прибавилось 65 стобалльников. Но помните, что результат засчитывается – последний, а не лучший. Поэтому, записываясь на пересдачу, нужно понимать, что это риск, - подчеркивает Ирина Потехина.

Но откуда такой прирост вундеркиндов? Вице-губернатор нала логичное объяснение:

- Вряд ли речь о везении. В 2020-2021 году мы начинали тренд в сторону физики и математики. Школы оснащали лабораториями, мастерскими. Помню, как мы разыграли первый грант, закупили фантастические лаборатории! Тогда губернатор Беглов посмотрел на один из модернизированных классов и честно сказал, что в детстве терпеть не мог химию, но в таких условиях с удовольствием бы учился. А я ему пообещала, что результаты будут видны уже через 5 лет. Так что это логичный, хоть и оглушительный результат. Мы не только промышленная столица России, но и математическая.

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