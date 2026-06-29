14 фонтанов не будут работать в Петербурге с 29 июня по 3 июля

Профилактика необходима для поддержания санитарного состояния фонтанов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартует профилактика фонтанов. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» опубликовал график временного отключения ряда водных сооружений для проведения гидроочистки и технического осмотра. Работы затронут объекты в разных районах города, включая Колпино, Петроградскую сторону и центр.

Сама профилактика необходима для поддержания санитарного состояния фонтанов и предотвращения поломок в пик летнего сезона. В указанные даты чаши и коммуникации промоют специальными растворами, а специалисты проверят насосное оборудование и фильтры.

Так, 29 июня отключат фонтаны в Колпино по адресам Павловская улица, д. 34, (к. 2, лит. А) и проспект Ленина д. 22, (к. 2, лит. А)

30 июня - в поселке Металлострой, Центральная улица, д. 12 (сооружения 2 и 3) и в Петроградском районе на Каменноостровском проспекте, д. 1-3, лит. А.

1 июля на проспекте Добролюбова, д. 20 и на 3-й Красноармейской улице, д. 10, лит. А

2 июля на Моховой улице, д. 26 и фонтан «Мать и дитя» (ул. Чайковского, д. 2/7)

2–3 июля фонтаны отключат в Ломоносове, на Александровской улице, д. 34а

1–3 июля не будет работать фонтан «Маяк» (Приморский проспект, д. 74, лит. Л)

3 июля фонтаны уйдут на техобслуживание на Тургеневском переулке, д. 3, Литейном проспекте, д. 46 и на улице Писарева, д. 3, лит. Ф

- Приносим извинения за временные неудобства и просим горожан и гостей Петербурга учитывать эту информацию при планировании прогулочных маршрутов, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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