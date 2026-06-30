Дожди временно прекратились и пришло тепло: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 29 июня

Температура воздуха в Петербурге составит +24...+26 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Последний июньский день порадует петербуржцев теплой погодой без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня в Северной столице погоду будет определять барический гребень, усиливающийся с юго-запада. Осадков в городе не ожидается. В Ленинградской области местами еще возможны кратковременные дожди и грозы - это отголоски уходящего атмосферного фронта, - отметил синоптик в своем telegram-канале.

Температура воздуха в Петербурге составит +24...+26 градусов. В Ленинградской области будет теплее - от +23 до +28 градусов. Ветер западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В среду осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +14...+16 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов.

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