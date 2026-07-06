Цифровые профессии нового поколения: где учиться, чтобы быть в тренде

Цифровые профессии нового поколения. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Сегодня информационные технологии проникли практически во все сферы жизни и производства. В условиях глобальной конкуренции компании вынуждены активно использовать цифровые каналы для привлечения клиентов и удержания позиций на рынке. В любой сфере - от медиа и ритейла до госуправления - невозможно эффективно работать без базовых навыков работы с ИТ-инструментами. Эти технологии стали не просто вспомогательным средством, а необходимым условием конкурентоспособности.

ТРИ КИТА ПОДГОТОВКИ

«Бизнес-информатика», «Прикладная информатика», «Медиапроектирование и графический дизайн» – три направления подготовки, на которые можно прийти, обучаясь в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики. И все они тесно переплетены с информационными технологиями. Их объединяет не только использование IT, но и вызовы молодым специалистам современного мира, в котором цифровые инструменты стали неотъемлемой частью профессиональных задач.

Направление «Бизнес-информатика» готовит специалистов на стыке бизнеса и IT. Выпускники университета умеют анализировать бизнес-процессы, проектировать информационные системы, управлять ИТ-проектами и принимать решения на основе данных. Они выступают связующим звеном между техническими решениями и целями компании, оптимизируя работу с помощью цифровых инструментов. Такие специалисты востребованы в ИТ-консалтинге, технологических стартапах и крупных корпорациях.

Направление «Бизнес-информатика» готовит специалистов на стыке бизнеса и IT. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

В этом году студент СПбУТУиЭ Георгий Могучёнок, обучающийся на третьем курсе направления «Бизнес-информатика», стал участником IV Международной университетской премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». У студентов университета есть уникальная возможность ежегодно участвовать в этом конкурсе, представляя свой старт-ап проект. Премия «Гравитация» становится не просто конкурсом, а точкой сборки будущих лидеров в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Участие в ней позволяет молодым исследователям получить признание, найти наставников и партнеров, а главное - увидеть, как их идеи могут изменить мир к лучшему.

Обучение на направлении «Прикладная информатика» фокусирует студентов на разработке и использовании информационных систем и технологий. В рамках профиля «Автоматизация бизнес-процессов и разработка прикладных решений» студенты учатся создавать прикладные ИТ-решения «под ключ»: от сбора требований и анализа задач до разработки, внедрения и последующего сопровождения. Программа даёт фундаментальную математическую и алгоритмическую подготовку, а также практическую работу с реальными инструментами автоматизации, которые используются в компаниях Санкт-Петербурга, Москвы и по всей России.

Программа «Безопасность информационных систем организации» - для тех, кто хочет защищать цифровой суверенитет и противодействовать киберпреступности. Студенты учатся не только выявлять угрозы, но и проектировать защищённые информационные системы, аттестовывать объекты информатизации, управлять инцидентами и расследовать кибератаки. Для поступающих на направление «Прикладная информатика» есть возможность использовать образовательный кредит.

Обучение на направлении «Прикладная информатика» фокусирует студентов на разработке и использовании информационных систем и технологий. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

ТВОРЧЕСТВО В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Для выпускников программы «Медиапроектирование и графический дизайн» направления «Издательское дело» IT — рабочий инструмент, который помогает воплощать творческие идеи в жизнь. Студенты осваивают не только основы дизайна (композицию, типографику, работу с графическими редакторами), но и технологии редакционно-издательского процесса: вёрстку, подготовку макетов, работу с мультимедиа и цифровыми форматами. В программу также входят дисциплины по мультимедиа технологиям, визуализации информации и продвижению медиапродуктов в цифровой среде.

Для удобства на сайте университета есть «Калькулятор ЕГЭ», который помогает определить, на какие образовательные программы бакалавриата можно подать документы с выбранными предметами ЕГЭ. Для тех, кто планирует совмещать учебу с работой, и для иногородних абитуриентов доступно дистанционное обучение с помощью онлайн-технологий.

Все вопросы по поступлению можно задать по телефону «горячей линии для абитуриентов» 8 (800) 600 86 76

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