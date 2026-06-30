Дворцовую набережную частично перекроют на ремонт до конца лета

Ограничения продлятся до 31 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля на Дворцовой набережной Петербурга начнутся ремонтные работы. Движение пешеходов и транспорта ограничат на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста.

- Ограничения продлятся до 31 августа. Для пешеходов оборудуют безопасный проход, - сообщили в telegram-канале «Мостотрест».

Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Сейчас подрядчики приступят к следующему этапу. В Мостотресте подчеркнули, что ремонт спланировали так, чтобы причалы речного транспорта оставались доступными в течение всего лета.

Осенью, с 1 сентября по 15 октября, планируется выполнить третий, заключительный этап работ на участке от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж». Пока же горожанам и туристам рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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