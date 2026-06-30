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Петербургская стройка30 июня 2026 7:54

Дворцовую набережную частично перекроют на ремонт до конца лета

Движение будет затруднено от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста
Регина МАРИНЕЦ
Ограничения продлятся до 31 августа.

Ограничения продлятся до 31 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля на Дворцовой набережной Петербурга начнутся ремонтные работы. Движение пешеходов и транспорта ограничат на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста.

- Ограничения продлятся до 31 августа. Для пешеходов оборудуют безопасный проход, - сообщили в telegram-канале «Мостотрест».

Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Сейчас подрядчики приступят к следующему этапу. В Мостотресте подчеркнули, что ремонт спланировали так, чтобы причалы речного транспорта оставались доступными в течение всего лета.

Осенью, с 1 сентября по 15 октября, планируется выполнить третий, заключительный этап работ на участке от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж». Пока же горожанам и туристам рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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