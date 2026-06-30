Колония небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове. Фото: Юрий Мизин, Лев Синкин, ААНИИ

Российские ученые обнаружили новую колонию пингвинов Адели в Антарктиде. Участники 70-й антарктической экспедиции впервые обследовали остров Адамс в западной части архипелага Хасуэлл. Поход совершили начальник станции Мирный Лев Синкин и орнитолог Юрий Мизин.

С помощью наземных наблюдений и съемки с коптера ученые задокументировали колонию пингвинов Адели из примерно 500 особей и лежбище тюленей Уэдделла. Колония небольшая, но занимает почти все пригодные для гнездования места на острове. Это значит, что птицы давно освоили этот участок суши.

Пингвины в Антарктиде Видео: Юрий Мизин, Лев Синкин, ААНИИ

Фото: Юрий Мизин, Лев Синкин, ААНИИ

- Открытие позволит включить остров Адамс в программу регулярного мониторинга биоразнообразия Антарктики. Пингвины Адели очень чувствительны к изменениям морского льда и состоянию кормовой базы, поэтому наблюдения за ними дают важную информацию о состоянии антарктических экосистем. Лежбище тюленей насчитывает всего несколько особей, но сам факт их присутствия тоже имеет научное значение, - рассказали в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Фото: Юрий Мизин, Лев Синкин, ААНИИ

Остров Адамс - небольшой участок суши треугольной формы, около 120 метров в длину и до 60 метров в ширину. Он находится в 20 километрах от российской станции Мирный. Добраться до него крайне сложно из-за суровых и быстро меняющихся погодных условий.

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