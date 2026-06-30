Документальный фильм «Тракторы на рассвете» одержал победу сразу в двух конкурса. Фото: Дмитрий Тимофеев, «Петербургский дневник».

Документальный фильм «Тракторы на рассвете» одержал победу сразу в двух конкурсах: стала лучшей в номинации «Лучший короткометражный неигровой фильм» на 32-м Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине, а также заняла первое место в категории «Знаменитые и родные» на Всероссийском фестивале конкурсе геобрендов «Земля открытий» в Самаре (проходит в рамках Национальной премии «Серебряный лучник»).

Название ленты отсылает к стихотворению, написанному поэтом в ссылке в архангельской деревне Норинская, куда его отправили весной 1964 года. Сам Бродский позже называл этот период «лучшим временем» в жизни; исследователи нередко сравнивают его с Болдинской осенью Пушкина.

Фильм о Бродском получил две награды на российских кинофестивалях. Фото: Дмитрий Тимофеев, «Петербургский дневник».

- Две фестивальные оценки подряд стали фантастической поддержкой для всей нашей команды и еще раз подтвердили: документальное кино - это особый и значимый редакционный формат. Обязательно будем продолжать, - прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник», автор идеи фильма Кирилл Смирнов.

Это уже 12-я документальная работа студии. Все фильмы доступны для просмотра в группе ВКонтакте.