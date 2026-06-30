Выборы-2026

Закрытое акционерное общество «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».
Сведения о размере и другие условия оплаты услуг по размещению агитационных материалов по выборам 20 сентября 2026 года:
- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва;
- депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва;
- депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области восьмого созыва.
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