Выборы-2026

Закрытое акционерное общество «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Сведения о размере и другие условия оплаты услуг по размещению агитационных материалов по выборам 20 сентября 2026 года:

- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва;

- депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва;

- депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области восьмого созыва.

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