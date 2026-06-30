Эксперты «Газпром нефти» рассказали о востребованных в отрасли специалистах

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла по всей стране и объединила более 20 тысяч работодателей.

«Ярмарка прошла более чем на 2 тысячах площадках одновременно – от кадровых центров и вузов до городских пространств», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Одним крупных работодателей на ярмарке стала компания «Газпром нефть», которая реализует масштабные проекты в нефтегазовой отрасли: открывает и запускает новые месторождения, разрабатывает трудноизвлекаемые запасы углеводородов, создает передовые цифровые технологии.

В девяти городах России эксперты компании рассказали о специалистах, которые сегодня работают в отрасли. Среди них ученые, ИТ-специалисты, экологи, экономисты и многие другие профессионалы. Одни из самых востребованных в «Газпром нефти» — электрогазосварщики, электромонтеры, лаборанты, слесари, операторы технологических установок, супервайзеры, машинисты и инженеры разного профиля: проектировщики, конструкторы, специалисты по автоматизированным системам. Именно этих специалистов набирали на Всероссийской ярмарке трудоустройства.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

«В «Газпром нефти» работают более 80 тысяч человек, представляющих около 200 профессий: у нас открыты вакансии на месторождениях, производствах, в научно-технологических центрах, на АЗС, топливных терминалах и морских судах как для молодых, так и для опытных специалистов, — отметил начальник департамента по организационному развитию и работе с персоналом «Газпром нефти» Денис Данилов. — Особое внимание мы уделяем привлечению инженерно-технических специалистов и представителей рабочих профессий, их роль в реализации наших амбициозных производственных проектов — одна из ключевых».

Участники ярмарки также узнали об условиях труда в офисах и на месторождениях «Газпром нефти». Так, для вахтовиков строят современные жилые комплексы со спортзалами, столовыми и зонами отдыха. Все сотрудники получают ДМС и возможность учиться на корпоративных курсах. Каждый шестой сотрудник компании участвует в волонтерских проектах, а каждый второй — занимается в спортивных секциях и выступает на соревнованиях.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

«Во время ярмарки на каждом стенде соискатели могли ознакомиться с вакансиями из любого региона деятельности “Газпром нефти”, а не только из места проведения. Также на площадках размещались вакансии от наших партнеров-подрядчиков», — отметила начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию разведки и добычи «Газпром нефти» Анна Королёва.

Эксперты «Газпром нефти» также рассказали посетителям ярмарки, как в компании помогают новичкам освоиться: каждому дают опытного наставника и рекомендации по планированию карьеры.