От ВЛ до «Ермака»: Почему за ремонт и обслуживание локомотивов на железной дороге можно не беспокоиться

Руслан Носков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ШИРОКАЯ СЕТЬ

Компания «ЛокоТех-Сервис», которая ремонтирует и готовит в рейс большую часть локомотивов РЖД, отмечает 14-летие. СевероЗападный - один из крупнейших филиалов компании, охватывающий 10 регионов - от Заполярья до Центральной России. Сегодня в структуру филиала входят 12 сервисных локомотивных депо, 4 сервисных отделения и 14 сервисных участков. Предприятия расположены в Калининграде, Вологде, Мурманске, Твери, Москве, СанктПетербурге и других городах. Здесь трудятся 3400 человек, и большая часть коллектива - опытные специалисты, руками которых ежедневно поддерживается работоспособность локомотивов. Всего в периметре ответственности филиала находится порядка 3300 секций локомотивов, из которых более 3 тысяч на Октябрьской железной дороге и около 250 - на Калининградской.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Ремонтники компании работают практически со всеми типами локомотивов, которые есть на сети. Это современные грузовые «Ермаки» 2ЭС5К и 3ЭС5К, грузопассажирские «Дончаки» 2ЭС4К и 3ЭС4К, пассажирские ЭП1 и ЭП2К, маневровые ТЭМ. На сервисное обслуживании в сервисные депо компании заходят являющиеся редкостью чешские ЧС, а также проверенные временем, надежные ВЛ и М62 еще советской разработки. Столь широкий модельный ряд требует от сотрудников не только глубокой специализации, но и универсальности - умения работать с разными системами и поколениями техники. - Работа локомотиворемонтного комплекса организуется с учетом потребности Октябрьской и Калининградской магистралей в соответствии с объемом и сериями поступающих на сервисное облуживание машин. Имея развитую производственную базу, опытных специалистов, мы готовы не только держать существующий темп производственной деятельности, но и наращивать его. При этом ключевыми обязательствами для нас были и остаются безопасность движения и надежность локомотивов, - говорит директор Северо-Западного филиала компании «ЛокоТех-Сервис» Руслан Носков.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

В ближайших планах - расширение ремонтной базы для отечественных тепловозов новых серий 2ТЭ25КМ и ТЭ26. Эту работу развернут на мощностях депо Дно-Псковское, Мурманск, Кемь, Хвойная, Суоярви и Великие Луки. В Кандалакше предстоит организовать средний ремонт электровозов 2ЭС5К и, что особенно важно для сокращения непроизводительного пробега, освоить текущий ремонт ТР-3 пассажирских ЭП1 - ранее локомотивы приходилось пересылать на другие дороги. Локомотивное депо Петрозаводск станет площадкой для среднего ремонта маневровых тепловозов ТЭМ18 и ТЭМ7А. «Для этого дооснастим предприятие технологическим оборудованием и приведем ремонтные площади в соответствие необходимым требованиям», - пояснил первый заместитель директора филиала Александр Анисимов.

Кстати, в этом году сразу несколько предприятий филиала отмечают значимые даты. Многие из них основаны еще до революции и обладают богатой историей. Так, в июне депо Петрозаводск исполнилось 110 лет, депо Калининград - 80. Депо Малая Вишера и Тверь готовятся встретить 175-летие, празднования намечены на 18 августа и 1 ноября соответственно. Каждое из этих предприятий - это не просто производственная площадка, а часть истории российских железных дорог. Их коллективы хранят традиции и передают их из поколения в поколение. Сегодня работники сервисных депо и участков трудятся плечом к плечу с коллегами из эксплуатационных подразделений - машинистами, чтобы обеспечивать бесперебойное движение поездов.

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