Не ромашка, а сорняк: Какие травы на самом деле продают бабушки у метро и как не «заварить» себе аллергию

У ромашки аптечной несколько десятков видов двойников. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ромашка в России – больше чем цветок. Это национальный символ, растительный код, прошитый в культуре. А сегодня в Петербурге открыт сезон: ромашки снова цветут во дворах, пробиваются сквозь асфальт, а бабушки у метро уже разложили пучки – «для чая, для купания, для всего». Рука так и тянется сорвать, засушить, заварить. Но все ли так просто?

Я тоже думала, что просто. Пока доктор биологических наук Кирилл Ткаченко не рассказал, что все это время я не заваривала настоящую ромашку. И вы, скорее всего, тоже.

Главная ложь нашего детства

То, что мы привыкли называть ромашкой – этот крупный цветок с желтой серединкой и белыми лепестками, растущий на газоне и вдоль трасс, – не ромашка. Это нивяник обыкновенный. Сорняк, захвативший пустыри и наши чашки.

– Ботаника в школе перестала существовать. Мы знаем: есть ромашка, у нее желтая серединка, белые лепестки. А то, что есть разные виды, разные роды – этого мы уже не понимаем, – объяснил «КП-Петербург» биолог.

Под это описание подходят десятки растений. А настоящая лекарственная ромашка – скромная, мелкая, с опущенными лепестками вниз. Но главное отличие внутри.

– Если развернуть корзиночку настоящей ромашки, она внутри пустая, – объясняет ученый. – У всех остальных похожих видов там белая ткань. Они не пустые.

Вот он, тест для любого из нас: разрежьте желтую серединку. Пустота – заваривайте. Плоть и мякоть – выбрасывайте. Аптечная ромашка внутри полая, наполненная воздухом и эфирными маслами.

Кто захватил петербургские дворы

Я спросила эксперта: «Что же растет в моем дворе?». Ответ: с вероятностью 99% это нивяник, трехреберник, эригерон – все, что хотите. А настоящую аптечную ромашку в городе практически не найти.

– На рынках и у метро женщины продают трехреберник пахучий, нивяник, поповник. Спрашиваю: «Это что?» В ответ: «Ромашка». И ведь не поправишь, действительно ромашка, просто вид другой. Но пользы там нет, - предупреждает Ткаченко.

Люди покупают, приносят домой, заваривают. Потому что с детства знают: ромашка лечит. Горло пополоскать, нервы в порядок. А что именно в кружке – непонятно.

Ромашку для отвара лучше покупать в аптеке. Фото: Дарья ЧАУС.

Но что же будет, если заварить лечебный эликсир из другого вида ромашки:

– К счастью, отравиться никто не должен, – успокоил ученый. – Но получить выраженную аллергическую реакцию, которая может привести к анафилактическому шоку, это вполне реально.

Двойники не токсичны, но бесполезны. В лучшем случае пустой напиток, в худшем запускает аллергический каскад. Реакция может быть накопительной: сегодня ничего, завтра ничего, а через месяц – отек.

На аллергию может повлиять некачественный сбор в черте города:

– Люди собирают растение в городе, не думая, сколько на них пыли и выбросов. Думают, что заварят и будет лучше, – вздыхает ученый. - А вместе с тем в чашку попадает все, что оседало месяцами. Все из-за комплекса проблем. Отсутствие образования, привычка собирать самому, и вера в то, что народная медицина лучше химии. Покупайте лучше в аптеках и лечитесь.

Кстати

– Гарантированно проверенное сырье продается только в аптеках. Бабушки, тетки у метро очень часто продают ерунду. Они не знают, и покупатели не знают, – поясняет Кирилл Ткаченко.

По словам эксперта, значительная часть сырья в аптеках египетского происхождения: урожайность высокая, цена низкая, качество среднее. Лучшие ромашки, по словам ученого, сербские и немецкие. Там культура травяных чаев традиционно высока и контроль строже.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max