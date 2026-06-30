В Гатчине обсудили, как книга становится фильмом и какие тексты ищет экран

В столице Ленинградской области завершился 32-ой Международный кинофестиваль Литература и кино. Фото: пресс-служба «Литература и кино».

В столице Ленинградской области завершился 32-ой Международный кинофестиваль «Литература и кино». Из более чем двухсот поступивших заявок в программу фестиваля вошли 56 конкурсных фильмов из России, Беларуси, Индии и Сербской Республики.

Главное изменение этого года — смещение акцента с демонстрации фильмов на содержательный разговор о том, как литература становится кино. Конкурс и показы фильмов, созданных по литературным произведениям или посвящённых авторам культуры, дополнила большая деловая программа. В Гатчине обсуждали, как книга становится фильмом, какие тексты ищет экран, как издатели и продюсеры могут работать вместе, как семейное кино помогает говорить с детьми, как искусственный интеллект меняет производство и почему регионы могут становиться не только локациями, но и героями кино.

Одной из центральных тем деловой программы стало взаимодействие книжной и киноиндустрии. На сессии «От книги к экрану: создание экранизаций и взаимодействие индустрий» участники говорили о том, что известного названия сегодня уже недостаточно. Литературный бренд может привести зрителя в зал, но успех экранизации зависит от того, насколько точно продюсеры, сценаристы и издатели понимают аудиторию, работают с первоисточником и развивают проект ещё до запуска съёмок. Практическим продолжением этой темы стал индустриальный питчинг «Истории для кино». Писатели представили свои произведения продюсерам, режиссёрам и представителям кинокомпаний как материал для будущих фильмов, сериалов и анимации.

Из более чем 200 заявок в программу фестиваля вошли 56 конкурсных фильмов. Фото: пресс-служба «Литература и кино».

Отдельный разговор посвятили семейному и подростковому кино. На открытой дискуссии «Смотреть вместе» участники обсуждали, почему родителям и детям всё труднее говорить друг с другом и как кино может снова стать поводом для общего разговора. Семейный фильм, как прозвучало на встрече, не должен быть только возрастной маркировкой или удобным форматом для похода в кинотеатр. Его задача шире: дать семье общую историю, через которую можно говорить о выборе, ошибках, взрослении, страхах и надежде.

Самой острой частью этой встречи стал разговор о подростковом кино. Участники отмечали, что подростковой аудитории нужны честные истории и герои, в которых молодой зритель может узнать себя. Одним из практических выводов стала необходимость активнее привлекать к работе над такими проектами молодых режиссёров и сценаристов, чтобы говорить с подростками на языке, близком их интонациям, конфликтам и взгляду на мир.

Особый интерес вызвала пленарная сессия «ИИ в кино: эволюция или революция?». Режиссёры, писатели, продюсеры и нейроавторы обсуждали, как искусственный интеллект меняет кинопроизводство и где проходят границы его применения. Общий вывод встречи оказался созвучен главной теме фестиваля: нейросети могут ускорять производство, помогать с визуальными решениями и расширять инструменты режиссёра, но не заменяют автора, актёра, сценариста и человеческий опыт, из которого рождается история.

Особый интерес вызвала пленарная сессия ИИ в кино эволюция или революция. Фото: пресс-служба «Литература и кино».

Ещё один блок деловой программы был посвящён развитию креативных индустрий в регионах. На сессии о региональных кинокомиссиях, кинематографистах и музейных сообществах обсуждали, как сделать съёмки за пределами столиц понятнее и доступнее для продюсеров.

- Мы активно ведем диалог со многими кинокомиссиями России и везде они выстроены по разному. Где-то легче, где-то посложнее, но в любом случае - шаг по их созданию очень важен для съемочных процессов по всей стране, а такие дискуссии помогают улучшить их работу и услышать тех, кто создает кино, - отметил представитель «Ленфильма», заместитель генерального директора, Евгений Плинский.

По итогам мероприятий деловой программы профессиональное сообщество сформулировало предложения по дальнейшему развитию взаимодействия между кино, литературой, издательской индустрией, регионами и институтами поддержки.

В рамках фестиваля успешно прошли 65 кинопоказов (включая ретроспективы) и 29 творческих встреч с писателями, актёрами и профессиональным сообществом, 2 музыкальных концерта и 8 мероприятий деловой программы. Гран-при фестиваля — приз «Гранатовый браслет» — завоевала картина «На краю света» (реж. Эдуард Новиков, Якутия).