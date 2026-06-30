На Невском пятачке почтили память защитников Отечества. Фото: Евгений Образцов.

Патриотический автопробег «Города-герои - города Героев» проводится в рамках масштабного патриотического проекта, посвященного сохранению исторической памяти и подвигу защитников Родины. В этом году маршрут объединяет города-герои, регионы России и Республики Беларусь, напоминая о героизме народных ополченцев и участников Великой Отечественной войны. Одними из главных точек маршрута на территории Ленинградской области стали мемориальный комплекс «Невский пятачок» и музей-панорама «Прорыв». Там прошли торжественный митинг и церемонии возложения цветов в память о защитниках Отечества.

- Невский пятачок - это место нашей святой памяти, нашей силы, духа и несгибаемой воли. Сегодня здесь собрались ветераны, молодежь, юнармейцы, общественники, партийцы, сторонники и, конечно, женщины - представительницы «Женского движения Единой России» и Союза женщин Ленинградской области. Именно женщины каждый день своей заботой, молитвой, верой и поддержкой берегут семьи, воспитывают детей и помогают сохранять мир, - отметила вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.

Невский пятачок - это место нашей святой памяти, нашей силы, духа и несгибаемой воли. Фото: Евгений Образцов.

Особое внимание в этот день уделили молодежи. У Рубежного камня вместе с ветеранами и участниками автопробега собрались юнармейцы и активисты - для них такие мероприятия становятся живым уроком истории. После церемонии делегация посетила музей-панораму «Прорыв», где состоялась встреча молодёжи с Героями Российской Федерации - участниками автопробега.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова возложила цветы к монументам «Рубежный камень» и «Воинам-москвичам». Фото: Евгений Образцов.

- Невский пятачок - это маленькая точка на карте России, но именно здесь решалась судьба одной из самых кровавых битв. Мой дедушка воевал здесь. Я родилась буквально в нескольких километрах отсюда. Именно поэтому для меня память об этом месте особенно дорога. Важно передавать эту память следующим поколениям! Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью Народной программы Партии «Единая Россия», - добавила депутат Государственной Думы Светлана Журова.

Завершились памятные мероприятия