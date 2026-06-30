От Лолиты до косплея, сапов и пенной дискотеки. Гид по VK Fest в Петербурге

В программе фестиваля музыка, встречи с артистами, игры, вкусная еда и море развлечений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 и 5 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдёт главный open-air страны.VK Fest вновь соберёт десятки тысяч гостей в Парке 300-летия. В программе — музыка, встречи с блогерами, спорт, технологии, косплей, детские активности и, конечно, еда со всего света.

МУЗЫКА

В первый день на Синей сцене выступят Markul, Татьяна Куртукова, Лолита, Aarne&Toxi$ &BigBabyTape, Ева Власова, XOLIDAYBOY, Клава Кока и Артур Пирожков. Ведущий — Дима Масленников. На Белой сцене — пазнякс, ГУДТАЙМС, «Сироткин», мартин, Словетский, BabyCute, Lida, OG Buda. Фиолетовую сцену займут Сестрёнка, навздохе, Rozalia, UBEL, TeslaBoy, Крыли, NANSI & SIDOROV, osiwoy. Сцену Радио Рекорд откроют DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL.

Во второй день на Синей сцене — Ольга Бузова, Мари Краймбрери, t.A.T.u., FEDUK, МОТ, MONA и Дора. Ведущая — Ида Галич. На Белой сцене выступят AK-47 & TGK, BoulevardDepo, HOLLYFLAME, ТРАВМА, ZventaSventanа, Moreart, Тима ищет свет, Слава КПСС и Полка. На Фиолетовой — Асия, хмыров, UGLI, CheesePeople, SKY RAE, ульяна мамушкина, ARUSTAMOV, S-VOX. Специальный гость nkeeei исполнит трек «Такой же» с Ольгой Бузовой. На сцене Радио Рекорд — NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG. Имя ещё одного хедлайнера пока держат в секрете.

На сцене выступят самые популярные артисты, многие все еще остаются в секрете. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ИНФЛЮЕНСЕРЫ

Гости смогут встретиться с десятками популярных блогеров. В их числе — «Импровизаторы» (Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко), Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, «Без игрушек», Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША, ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.

СПОРТ И ЭКСТРИМ

Новинка этого года — большая зона водных активностей. Можно попробовать яхтинг на радиоуправляемых моделях, покататься на сапах, узнать о сёрф-культуре, сыграть в пляжный футбол, волейбол и теннис. В экстрим-зоне — памп-трек, скейт-плаза и соревнования райдеров на скейтбордах, BMX, роликах и самокатах. В музее скейтбординга покажут доску с автографом Тони Хоука. Также пройдут танцевальные батлы, силовые и йога-тренировки, боксёрский ринг, сайклинг, бадминтон, шахматы и гольф. А олимпийский медведь будет ждать всех на фото.

СЕМЬЯ

Для детей обустроят отдельное пространство с аниматорами, играми и творчеством. Цирк «ФантАсити» покажет шоу мыльных пузырей, криолабораторию и пенные дискотеки. На площадках «Чебурашки» и «Последнего богатыря» — фотозоны, игры с мячами-апельсинами, баскетбол и петанк. BertToys примет малышей от 2 до 7 лет. СТС Kids проведёт квесты и мультпоказы. «Мельница» научит делать космическое мыло. «Скандинавия» устроит викторины для детей и консультации для будущих мам.

Для детей на фестивале обустроят отдельное пространство с аниматорами, играми и творчеством. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТВОРЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Русский музей, СПбГУ и другие культурные институции проведут мастер-классы по шелкографии, линогравюре, росписи матрёшек и актёрскому мастерству. ГУАП и ЛЭТИ покажут тренажёры лунохода, роботов и научные квизы. ЛАЭС подготовит тихую дискотеку и неоновый тоннель. Посетители смогут познакомиться с российским электромобилем «Атом».

КОСПЛЕЙ И ИГРЫ

Любители аниме и игр соберутся на сцене Косплей VK Fest. В программе — выступления, фотозоны по мотивам «Клинка, рассекающего демонов», OnePiece, GenshinImpact, Fallout и Гарри Поттера. Можно будет примерить кимоно. Киберспортсмены сразятся в CS2 и Dota 2, а ретровидеоигры перенесут в нулевые.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На фестивале можно будет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, вступить в регистр доноров костного мозга, подписать открытку близким и принять участие в мастер-классах от фондов.

ЕДА

Фудкорт предложит корн-доги, бургеры, рваное мясо, бабл-ти, фрукты, йогурты и блюда корейской, американской, мексиканской и грузинской кухонь.

VK Fest открылся 7 июня в Казани. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдёт 4–5 июля, в Нижнем Новгороде — 11 июля, в Москве — 18–19 июля. Билеты доступны на официальном сайте.

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