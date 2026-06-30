За время «Алых парусов» гости праздника прокачали 2,3 терабайта мобильного трафика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные Петербург вновь пережил один из самых ярких и технологически насыщенных праздников года - «Алые паруса». Выпускники, горожане и гости собрались на набережных и Дворцовой площади, чтобы увидеть яркое шоу.

Чтобы праздник не превратился в «час пик» для связи, на ключевых точках были развернуты шесть дополнительных базовых станций. Они работали там, где плотность зрителей достигала максимума, и позволили сохранить доступ к сети для всех - от тех, кто снимал видео для соцсетей, до тех, кто звонил родителям.

Самым тяжелым для инфраструктуры стал час с полуночи до часу ночи 28 июня, когда на набережной Невы собрались сотни тысяч человек. За этот час было обработано 437 гигабайт данных.

- Самой «качающей» стала базовая станция, расположенная на Дворцовой набережной у Мраморного дворца, которая одновременно обслуживала 2200 гостей праздника. На Дворцовой площади пик нагрузки на сеть пришелся на 22:00 27 июня. Сетью воспользовались 5389 человек, - рассказали в компании российского оператора мобильной связи T2.