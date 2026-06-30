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Общество30 июня 2026 11:50

За время «Алых парусов» гости праздника прокачали 2,3 терабайта мобильного трафика

Это стало настоящим цифровым рекордом
Оксана НИКУЛИНА
За время «Алых парусов» гости праздника прокачали 2,3 терабайта мобильного трафика.

За время «Алых парусов» гости праздника прокачали 2,3 терабайта мобильного трафика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные Петербург вновь пережил один из самых ярких и технологически насыщенных праздников года - «Алые паруса». Выпускники, горожане и гости собрались на набережных и Дворцовой площади, чтобы увидеть яркое шоу.

Чтобы праздник не превратился в «час пик» для связи, на ключевых точках были развернуты шесть дополнительных базовых станций. Они работали там, где плотность зрителей достигала максимума, и позволили сохранить доступ к сети для всех - от тех, кто снимал видео для соцсетей, до тех, кто звонил родителям.

Самым тяжелым для инфраструктуры стал час с полуночи до часу ночи 28 июня, когда на набережной Невы собрались сотни тысяч человек. За этот час было обработано 437 гигабайт данных.

- Самой «качающей» стала базовая станция, расположенная на Дворцовой набережной у Мраморного дворца, которая одновременно обслуживала 2200 гостей праздника. На Дворцовой площади пик нагрузки на сеть пришелся на 22:00 27 июня. Сетью воспользовались 5389 человек, - рассказали в компании российского оператора мобильной связи T2.