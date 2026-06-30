Сбербанк возобновил финансирование ЖК «Поинт Токсово» в Ленобласти. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер вернулся к проектному финансированию ЖК бизнес-класса «Поинт Токсово» во Всеволожском районе Ленинградской области, которое ведет ГК «Поинт».

Строительство восьми из четырнадцати малоэтажных корпусов на берегу Курголовского озера идет в штатном режиме с декабря 2025 года.

Все средства покупателей размещены на эскроу-счетах Сбера, что служит гарантией сохранности средств дольщиков. Планируется, что ключи от новых квартир будущие жильцы получат уже к концу 2027 года.

Комплекс располагается на 46 гектарах в получасе езды от Петербурга. Четыре очереди ЖК формируют закрытую территорию в формате «квартиры у воды с сервисом». Жителям будут доступны три бассейна с подогревом, благоустроенный пляж у Курголовского озера — одного из немногих в регионе, разрешённых для купания, — а также фитнес-центр, частный детский сад, зоны отдыха на крышах и лыжные трассы.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мы видим устойчивый запрос на загородный формат жизни — люди всё чаще выбирают простор, тишину и близость к природе, не отказываясь при этом от городского комфорта. ЖК в Токсово отвечает именно этому тренду: четырнадцать малоэтажных корпусов на берегу озера, собственная инфраструктура с бассейнами и фитнесом, комфортные общественные пространства, отсутствие активного автомобильного трафика. И всё это — всего в 30 минутах от Петербурга. Проектное финансирование «Поинт Токсово» — это, во-первых, вклад в развитие одной из самых перспективных рекреационных зон Ленобласти, а во-вторых, поддержка новых стандартов жизни, где комфорт и природа дополняют друг друга».

Антон Пищальников, генеральный директор группы компаний «Поинт»:

«При создании проекта «Поинт Токсово» мы ставили перед собой задачу выйти за рамки традиционного понимания жилого комплекса и создать полноценную среду для жизни рядом с природой, сохранив при этом доступность городской инфраструктуры. Проект расположен всего в 18 километрах от Санкт-Петербурга, у озера и в окружении леса. Это место, где человек может ежедневно пользоваться теми преимуществами, ради которых многие привыкли уезжать за город только на выходные: прогулками по лесу, отдыхом у воды и спокойной атмосферой. Мы наблюдаем рост интереса покупателей к проектам, которые предлагают не просто квадратные метры, а качественную среду проживания. Уверен, что такой формат будет оставаться востребованным и в долгосрочной перспективе».

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