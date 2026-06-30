Более суток приходится ждать туристам на погранпункте, чтобы попасть в Ленобласть из Нарвы

С 22 по 29 июня через МАПП «Ивангород» в Россию проследовали около 4,7 тысячи человек из Эстонии. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на российско-эстонской границе в районе Нарвы остается сложной. Как сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), в часы пик у пункта пропуска скапливается до 350 человек, желающих попасть в Россию. Время ожидания тянется десятки часов - некоторые путешественники стоят в очереди более суток.

- Только за минувшие сутки около 300 человек не успели пройти контроль до закрытия погранперехода и были вынуждены искать ночлег в Нарве, - рассказали в пресс-службе таможни. Причина - новые правила работы с эстонской стороны.

С 15 июня режим работы погранпункта в Нарве был сокращен: теперь он открыт с 7:00 до 19:00, тогда как раньше работал до 23:00. Кроме того, с августа 2024 года эстонские власти проводят более тщательные проверки граждан и их багажа. Это очень замедляет пропуск. При этом на российской стороне, перед пунктом пропуска «Ивангород», очередей нет. Таможенный пост функционирует в обычном режиме, отмечают в управлении.

К слову, за неделю с 22 по 29 июня через МАПП «Ивангород» в Россию проследовали около 4,7 тысячи человек, в Эстонию - примерно 6,5 тысячи. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года эти цифры составляли более 7 тысяч и 8,5 тысячи соответственно.

Путешественникам настоятельно рекомендуют учитывать текущую обстановку при выборе маршрута и рассматривать альтернативные пункты пропуска. Стоит помнить, что автомобильная часть МАПП «Ивангород» в настоящее время находится на реконструкции, поэтому пересечь границу можно только пешком.

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