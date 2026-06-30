VK Fest ищет пары, которые встретились на фестивале 11 лет назад и создали семью

Фестиваль приглашает семейные пары прийти бесплатно, нужно лишь показать общее фото с первого феста в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый VK Fest состоялся 18 и 19 июля 2015 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Тогда, одиннадцать лет назад, фестиваль только начинал свой путь. Но для некоторых гостей он стал не просто музыкальным событием, а точкой отсчёта новой жизни. Здесь знакомились, влюблялись, а потом создавали семьи. VK Fest помнит своих героев и приглашает их вернуться на юбилей.

Именно такие пары фестиваль ищет сегодня. Те, кто пришёл на первый VK Fest вдвоём и остался вместе по сей день. Их ждут подарки, билеты на петербургский фестиваль и признание в статусе «Семья VK Fest».

— VK Fest за прошедшие годы очень сильно изменился — стал большим, сильным и даже путешествует по всей нашей стране. Неизменно одно: VK Fest — это место, где люди находят друзей, влюбляются и создают семьи. По данным нашего исследования, больше половины взрослых гостей фестиваля состоят в отношениях, столько же уже стали родителями. Мы хотим порадовать этих ребят, которые еще тогда, 11 лет назад, выбрали друг друга и выбирают каждый день до сих пор, — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

А мы снова убеждаемся, миром правит любовь. И музыка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы стать участником акции, нужно прислать совместное фото с первого фестиваля, свежее фото пары и действующее свидетельство о браке. Победители получат билеты на VK Fest в Санкт-Петербурге, фирменный мерч и грамоту «Семья VK Fest». Если в семье есть дети, билеты достанутся и им. Количество мест ограничено, заявки принимаются в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

VK Fest 2026 пройдёт в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля — в Парке 300-летия, там, где всё начиналось. Затем фестиваль отправится в Нижний Новгород 11 июля, а завершится в Москве 18 и 19 июля на ВДНХ. Билеты уже в продаже на официальном сайте.

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