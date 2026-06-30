Артефакт XIV века нашли в книге из библиотеки графа Виельгорского в Петербурге

В Петербурге реставраторы Российской национальной библиотеки нашли необычную находку. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге реставраторы Российской национальной библиотеки при разборе переплета сборника медицинских и химических текстов XVI–XVII веков обнаружили не только уникальные элементы, связанные с историей книги, но и ценные артефакты из прошлого. Старший научный сотрудник отдела рукописей Ольга Блескина сообщила на пресс-конференции в ТАСС о находке.

- В корешке старинного сборника нашли птичье перо, вероятно, использованное для переписывания одной из рукописей. Реставраторы предполагают, что перо вложили в переплет для усиления его прочности, - рассказала Блескина.

Кроме этого, обнаружили фрагмент пергаментной рукописи, предположительно католического бревиария XIV века, переписанного в Германии.

Книга поступила в Императорскую публичную библиотеку в 1856 году из коллекции графа Михаила Виельгорского. Граф был известным меценатом, композитором и рыцарем Мальтийского ордена. Его дом в середине XIX века был центром культурной жизни Петербурга. Около двух тысяч томов из его библиотеки, насчитывавшей около 40 тысяч книг, попали в Императорскую публичную библиотеку.

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