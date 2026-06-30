О любви подросткам Ленобласти рассказывают словами классиков. Фото: Яценко И.А.

Мало кто был способен так проникновенно, красиво и честно говорить о любви, как русские классики. Мало кто был способен так проникновенно и честно говорить о любви, как русские классики. В полной мере с этим утверждением согласна потомственный врач, многодетная мама и директор АНО Медиацентр здоровья и просвещения «Семейные ценности» Наталья Яценко из Ломоносовского района Ленинградской области. На классической литературе она построила уникальный в масштабах всей России проект: положила ее в основу просветительской работы с молодежью и подростками, направленной на сохранение их репродуктивного здоровья и семейных ценностей.

«Начинать разговор нужно не с контрацепции, а с нравственности»

По словам Натальи Яценко к созданию своего проекта она шла не один год. Педиатр по образованию и представитель целой врачебной династии, около шести лет назад она выбрала в качестве профессиональной специализации сохранение здоровья подростков. Особым акцентом стала разработка занятий по сохранению репродуктивного здоровья и традиционных семейных ценностей среди подростков и молодежи.

- Буквально через 10 лет наши подростки войдут в репродуктивный возраст. Хочется, чтобы они начали взрослый этап жизни с багажом знаний, хорошей мотивацией осознанного отношения к своему здоровью и репродуктивному выбору, - рассказывает Наталья.

В 2021 году героиня создана пилотный проект с названием «Центр охраны репродуктивного здоровья подростков в условиях сельских территорий». Всего за год работы, проект вошел в число лучших практик по итогам конкурса МЗ РФ и был рекомендован к тиражированию.

- Сегодня в России открыто и работает около 90 Центров охраны репродуктивного здоровья подростков, - рассказывает Наталья Яценко. – Но мы с вами понимаем, что работают они в основном, конечно в крупных городах – причем львиная доля их количества приходится на Санкт -Петербург. А вот в условиях сел и малых районных центров получить специализированную помощь или как минимум компетентную врачебную консультацию детям и подросткам практически невозможно. Поэтому возникла идея организовывать выездные просветительские мероприятия хотя бы на уровне нашего Ломоносовского района.

Начинание поддержали коллеги из Комитета образования Ломоносовского муниципального района, и работа закипела. Формат, придуманный Натальей Яценко, показал себя хорошо - и со временем пришло понимание, что его нужно не только поддерживать, но и расширять. Так появилась некоммерческая организация «Семейные ценности».

Первое время, вспоминает собеседница издания, проект развивался практически на чистом энтузиазме несмотря на серьезные финансовые вложения - не говоря уже о вложениях времени и сил. Параллельно работой физической в режиме нон-стоп велась работа интеллектуальная: поиск новых форматов диалога с молодежью, чтобы не просто преподавать подросткам уроки, но вовлечь их в процесс и заставить проникнуться важностью поднимаемых тем.

- В этой работе я старалась ориентироваться в том числе на традиции собственной семьи - преемственность, династийность, уважение к старшим, приоритет нравственности над физиологией и многое другое, - рассказывает Наталья Яценко. - И так пришло совершенно четкое понимание, что именно на эти принципы и нужно опираться при выстраивании контакта с нашими подопечными. Начинать разговор, условно, не с правил контрацепции, хотя и это, безусловно, важно, а с культурных и духовных аспектов.

Из этих усердных поисков и появился в итоге проект, который Наталья активно развивает и популяризирует в последние два года: «Классика о главном в школе репродуктивного здоровья», такое название проект приобрел уже в 2026 году. Формат, без преувеличения, уникальный: разбирать сложные темы и вопросы, касающиеся психологии отношений и построения семьи, решено было не на абстрактных примерах, а на основе классической литературы.

Просвещение в уникальном формате

Поначалу, признается Наталья, идея казалась рискованной: ведь бытует мнение, что молодежь, особенно подростки, к «архаичной» классике не очень-то восприимчива. Но, как показали дальнейшие события, это мнение глубоко ошибочно. Идея создания урока вместе с подростками и для подростков на основе примеров героев классики, оказалась абсолютно удачной.

- У нас у взрослых в отношении современных подростков есть немало предубеждений, - отмечает героиня. - И отношение к классической литературе - как раз одно из них. Потому что когда мы подготовили методический материал и начали в пробном формате ездить с ним по школам, оказалось, что они не просто открыты к диалогу, но и сами, зачастую, его ищут. Им очень важно понятие любви и влюбленности, построение семьи, отношения внутри нее и многие, многие другие сложнейшие и важнейшие темы и аспекты.

Конечно, причины успеха кроются не только в самих подростках, но и в том, как именно построены уроки. По словам Натальи, работа над ними еще велась с момента появления идеи выездных просветительских занятий с подростками как таковой. Три месяца ушло на разработку и издание дидактического материала, где главными «экспертами» стала сама молодежь: их взгляд на сюжеты классики, героев с их переживаниями этапов любви и влюбленности, зарисовки самих персонажей. Огромный вклад в набор и структурирование материала, к слову, привнесли собственные дети Натальи: каждый обогатил уроки какими-то находками из своей профессиональной сферы - медицины, конфликтологии и режиссуры.

- Сейчас у нас составлен полноценный дидактический портфель, куда входят подробно расписанный концепции двух тематических уроков, - отмечает героиня. – Конспекты занятий построены так, что интерактив с подростками и молодежью может провести любой специалист - педагог, психолог, медик.

Пока что география проекта затрагивает в основном Ломоносовский район и Гатчинский муниципальный округ. Однако интерес, признается Наталья, огромный: помимо того, что с материалом познакомились несколько школ из города Сосновый бор, а также соседних Кингисеппского и Воловского района, ей регулярно приходят сообщения от таких же энтузиастов из Омска, Новосибирска, Мурманска, Великого Новгорода и других городов России. Так что не исключено, что в будущем уникальное начинание выйдет и на федеральный уровень.

- Сейчас основная задача - определиться с учебными заведениями для работы в новом учебном году, - заключает Наталья. – В частности, есть активный запрос от Гатчинского муниципального округа, также планируем продолжать работу с коллегами из ДНР. Получится здесь, получится и на любой территории сел и малых районных центров. Ведь цель и миссия у нас одна - сохранить для грядущих поколений традиционные духовно-нравственные ценности, ценность семьи и рождения детей.