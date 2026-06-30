Петербуржцы в отпуске выбирают цифровые книги

В Петербурге женщины стали главными читателями цифровых книг в отпускной период. Фото: пресс-служба ПАО МегаФон.

В отпускной период петербуржцы массово обращаются к цифровому книжному контенту, выбирая литературу о чувствах, фэнтези и приключениях. Главным драйвером роста трафика стала женская аудитория — именно она составляет более половины всех пользователей и генерирует 54% интернет-трафика на книжных платформах. Такие тренды выявило совместное исследование аналитиков МегаФона и книжного сервиса Литрес.

Основной спрос в Петербурге формируют жители в возрасте 35–44 лет, на них приходится 33% пользователей. Эта группа наиболее активно ищет новинки и выбирает произведения на книжных интернет-платформах. За ней следуют аудитория 45-54 лет (29%) и 25-34 лет (14%). Невысокий уровень вовлечённостидемонстрирует молодёжь 18-24 лет — на них приходится только 4% пользователей.

В топ регионов, где живут самые активные любители чтения, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Самарская и Свердловская области, Красноярский край. На Северо-Западе также высокий интерес к сайтам, где можно купить бумажные или цифровые книги, зафиксирован в Архангельской, Калининградской и Мурманской областях, а также в Республике Карелии. Абоненты МегаФона в любом регионе могут воспользоваться сервисом «МегаКниги», который дает доступ к огромной библиотеке произведений и позволяет читать или слушать бестселлеры на специальных условиях.

По данным Литрес,самыми популярными жанрами сезона по количеству проданных экземпляров произведений в Петербурге стали любовные романы, фэнтези и книги о попаданцах. Читатели готовы платить за книгив среднем до 234 рублей.

Самыми популярными книгами среди пользователей Литрес в июне стали произведения о любви Анны Джейн «По осколкам твоего сердца» и «Твое сердце будет разбито», Кати Качур «Копия Веры», научно-фантастическая история Макса Глебова «Шёпот вакуума – 2. Без ложных иллюзий», а также бестселлер Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться о плохих» о том, как небольшие ежедневные изменения приводят к грандиозным результатам.

МегаФон - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, а также OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон – оператор №1 в стране по скорости мобильного интернета, покрытию сети и качеству голосовой связи, что подтверждают исследования ряда независимых российских компаний (ООО «ДМТЕЛ-Сервис», ООО «Виго», ООО «МегаБитус»). Оператор развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, услугами компании пользуются более 79 млн клиентов.

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