Туристы и горожане остаются на связи у главных достопримечательностей Петербурга

4G над вольной Невой: МегаФон ускорил интернет на набережных. Фото: пресс-служба ПАО МегаФон.

МегаФон улучшил мобильную связь вдоль Невы в историческом центре Санкт-Петербурга. Инженеры МегаФона установили новые базовые станции на стрелке Васильевского острова и Петровской набережной. Также дополнительное телеком-оборудование заработало на набережной Кутузова и у Летнего сада в районе слияния рек Фонтанки и Невы.

Набережные Невы — одна из главных туристических артерий города. Нагрузка на мобильную сеть в окрестностях Эрмитажа, Петропавловской крепости и мостов между ними традиционно высокая. Современные базовые станции МегаФона способны покрыть связью и удовлетворить запрос по скорости загрузки как абонентов на суше, так и тех, кто находится на прогулочных катерах, яхтах и лодках.

По данным аналитиков МегаФона, за выходные туристы способны сгенерировать до 20 Тб трафика и наговорить порядка 120 тысяч минут по голосовой связи. Кроме того, туристы активно пользуются навигаторами, мессенджерами и видеосвязью. В период белых ночей здесь особенно многолюдно: гости Северной столицы гуляют вдоль воды, фотографируют «небесную линию» Санкт-Петербурга, наблюдают за прогулочными катерами и корабликами, которых на Неве летом становится особенно много.

Чтобы связь оставалась стабильной и быстрой, инженеры МегаФона модернизировали оборудование в ключевых туристических точках. Новая базовая станция заработала в районе стрелки Васильевского острова. Ещё одна — на Петровской набережной. На набережной Кутузова и у Летнего сада специалисты перенастроили оборудование на высокий частотный диапазон. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы смотреть видео в 4K и вести стриминг в соцсетях без задержек.

Улучшения затронули и другие популярные локации. Дополнительное оборудование появилось в пространстве «Севкабель Порт», которое входит в число наиболее мест посещаемых горожанами и туристами.

«Мы системно усиливаем сеть в местах с высокой проходимостью. Летом нагрузка на набережные и исторический центр вырастает в разы. Туристы строят маршруты, общаются с близкими, публикуют фото и видео. Наша задача — чтобы связь не подводила. Особенно в преддверии «Алых парусов», на которые съезжается вся страна. Для сотен тысяч гостей города этот праздник уже давно визитная карточка Санкт-Петербурга и главное событие в период белых ночей», — отметил Денис Трофимчук, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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