Дрозденко рассказал, что для выполнения проекта требуется поддержка федерального бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство станции метро «Кудрово» планируют завершить к 2029-2030 годам. Об обновленных сроках строительства рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем интервью ЛенТВ24. Первоначально запуск планировался на 2026–2027 годы, но из-за нехватки финансирования сроки сдвинулись.

По словам губернатора Ленобласти, для петербургского метрополитена требуется сортировочная станция, часть которой будет располагаться на территории 47-го региона. Для этого уже зарезервировано около 120 гектаров. Реализация проекта включает в себя несколько ключевых этапов, однако из-за финансовых ограничений сроки были перенесены.

Александр Дрозденко подчеркнул, что для выполнения проекта требуется поддержка федерального бюджета, так как региональных средств недостаточно для такого масштабного строительства. Он отметил, что, несмотря на сложности, работы по проекту продолжаются.

- У нас только Москва, как столица нашей Родины и город мирового значения, может похвастаться триллионами в бюджете. Многие свои проекты Москва финансирует полностью самостоятельно. Для развития петербургского метрополитена нам нужна помощь федерального бюджета. Сейчас рассчитывать на полное финансирование не приходится. Поэтому сроки сдвигаются. Но мы точно знаем, что метро будет, - заявил Дрозденко.

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