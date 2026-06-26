«Облачно и местами грозы»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 26 июня

В ночь на субботу и утром местами пройдут кратковременные дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

26 июня Петербург ощутит на себе влияние теплого атмосферного фронта. Как сообщил синоптик Михаил Леус, в городе ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами с грозами. Столбики термометров поднимутся до +20…+22° в городе и до +18…+23° в Ленинградской области. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3–8 м/с.

- Атмосферное давление останется практически неизменным и составит около 761 мм рт. ст., что близко к норме. Резких изменений погоды ожидать не стоит, - рассказал синоптик.

В ночь на субботу и утром местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью будет колебаться в пределах +13…+15°, а днем поднимется до +21…+23°.

Жителям и гостям Северной столицы рекомендуется учитывать погодные условия при планировании своих дел. Будьте готовы к переменчивой погоде и возможным осадкам.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max