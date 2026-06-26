От SWANKY TUNES до секретного гостя. VK Fest объявил состав электронной сцены

Санкт-Петербург - родина фестиваля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы VK Fest раскрыли лайнап сцены Радио Рекорд, которая будет работать все дни фестиваля. В этом году электронная музыка впервые охватит все три площадки — Северную столицу, Нижний Новгород и Москву. Перед гостями выступят десятки лучших электронных продюсеров и артистов, чьи треки звучат на самых модных вечеринках страны.

Хедлайнерами сцены станут SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG. В программе много новых имён: впервые на VK Fest выступит NERAK, а также основатель транс-лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.

Артисты ВК Феста собирают толпы зрителей ежегодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге 4 и 5 июля перед гостями выступят DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL. Второй день соберёт NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG.

Впервые в истории VK Fest электронная сцена Радио Рекорд зазвучит и в Нижнем Новгороде. 11 июля там выступят SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

В Москве 18 июля сцену откроют DJ BALDIN, KTO DJ ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. Во второй день, 19 июля, к ним присоединятся ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC и SWANKY TUNES.

Секретных гостей организаторы раскроют позже. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Особый сюрприз ждёт московских гостей: на сцене Радио Рекорд выступит секретный гость — известный электронный проект. Кто именно — организаторы обещают раскрыть позже.

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