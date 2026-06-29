Психология, реклама, медиа: почему эти три профессии теперь неразрывно связаны

СПбУТУиЭ предлагает получить образование по трем направлениям. Фото: пресс служба СПбУТУиЭ.

Сегодня всех нас окружает океан данных. И сфера современных коммуникаций определяет, о чем мы думаем, что покупаем и кому доверяем. Профессионалы в области коммуникаций «считывают» запросы и потребности общества и превращают их в управляемые социальные процессы. Прикладное значение индустрии сводится к трем ключевым задачам, без которых невозможна жизнь ни одной современной организации. Они нужны для создания, распространения контента, управления информацией.

ВАЖНЫЕ ТРЕНДЫ

Психология, реклама и связи с общественностью, медиакоммуникации — эти направления больше нельзя рассматривать по отдельности. Сегодня они слились в единое целое. Психология даёт понимание мотивов, эмоций, механизмов восприятия и принятия решений аудиторией. Без понимания скрытых мотивов человеческого поведения любая кампания обречена на провал. Психология дает ответ на вопрос: «Почему люди сделают именно этот выбор?».

Реклама продает продукт или идею здесь и сейчас. Связи с общественностью (PR) выстраивают долгосрочную репутацию, формируют лояльность и создают кредит доверия. Вместе они превращают знание о психологии масс в конкретные действия.

Медиакоммуникации – это среда, в которой контент оживает и начинает распространяться. Управлять информацией означает формировать повестку дня.

Обучение в университете ведется на высшем уровне, и выпускники вуза всегда будут востребованы. Фото: пресс служба СПбУТУиЭ.

ГДЕ НАУЧАТ

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики предлагает получить образование по всем трем направлениям. В университете реализуются программы бакалавриата – «Психология социально-профессиональной сферы», «Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций», «Управление медиакоммуникациями» и магистерская программа «Управление интегрированными коммуникациями».

На сайте университета есть Калькулятор ЕГЭ, при помощи которого можно определить, на какие образовательные программы бакалавриата вы можете подать документы для поступления с выбранными вами предметами ЕГЭ.

На магистерскую программу бакалавры или специалисты поступают по вступительному испытанию в форме письменного тестирования.

Перечень вступительных испытаний с указанием минимальных баллов и приоритетности можно посмотреть на сайте университета в разделе «Поступающим».

Для тех, кто планирует совмещать учебу с работой, и для иногородних абитуриентов есть возможность получить образование дистанционно при помощи онлайн-технологий.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Мир вокруг нас стремительно меняется, активно внедряются современные технологии, такие как искусственный интеллект. Но технологии — это просто инструменты. Выбирать стратегию, чувствовать этические грани, сопереживать и понимать человека все еще может только человек. В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики можно получить профессию, которая поможет менять мир к лучшему.

О том, что обучение в университете ведется на высшем уровне, и выпускники вуза всегда будут востребованы, говорят их победы и достижения во время учебы. В апреле этого года на XX Всероссийской научно-практической конференции «Технологии PR и рекламы в современном обществе» студентка нашего университета Иляна Очирова представила научный проект «Репрезентация этнокультурного разнообразия в медиапространстве как фактор формирования национальной идентичности». На проходившем в рамках конференции конкурсе «Социальная архитектура и инженерия смыслов» эта работа заняла первое место.

Вот уже несколько лет в университете работает Школа ТАСС «Монетизация медиа и организация отдела продаж в медиа». Фото: пресс служба СПбУТУиЭ.

На XV Международном молодёжном форуме СМИ «МедиаСтарт» в номинации «Молодёжные интернет-СМИ» победу одержало студенческое сообщество «Медиа Прайм». Редакцию на церемонии представляла Екатерина Лучкина, студентка 1-го курса направления «Медиакоммуникации» Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Вот уже несколько лет в университете работает Школа ТАСС «Монетизация медиа и организация отдела продаж в медиа». Курс посвящен особенностям монетизации СМИ в эпоху digital, а также организации эффективных продаж медиапродукта: от формирования команды до выстраивания процесса документооборота. По итогам работы Школы самые активные выпускники курса проходят практику в главном Информационном телеграфном агентстве России непосредственно в Москве.

Все вопросы по поступлению, которые вас интересуют, можно задать по телефону «горячей линии для абитуриентов» 8 (800) 600 86 76.

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